Biglietteria della Stazione. Giannelli (FI) “Le istituzioni si mobilitino contro la chiusura”

SESTO FIORENTINO – Una mobilitazione delle istituzione per la chiusura della biglietteria della Stazione: è quanto chiede Giampaolo Giannelli responsabile regionale per i trasporti e lavori pubblici di Forza Italia Toscana. “Piazza Galvani – dice in una nota Giannelli – sarà purtroppo l’ennesimo caso di una stazione ferroviaria che chiuderà, portandosi dietro il suo carico […]

SESTO FIORENTINO – Una mobilitazione delle istituzione per la chiusura della biglietteria della Stazione: è quanto chiede Giampaolo Giannelli responsabile regionale per i trasporti e lavori pubblici di Forza Italia Toscana. “Piazza Galvani – dice in una nota Giannelli – sarà purtroppo l’ennesimo caso di una stazione ferroviaria che chiuderà, portandosi dietro il suo carico di problemi per le persone anziane e quelle meno smart. L’ennesimo esempio di cessazione di un servizio essenziale per la cittadinanza, il venir meno sia della vendita di biglietti allo sportello sia di informazioni basilari per la clientela. Auspichiamo fortemente che Trenitalia venga meno a questi propositi e mantenga questo presidio, così importante per la clientela”.

“Già adesso – dice Giannelli in una nota – la biglietteria è off limits da marzo, e molte persone, specie le più anziane, hanno problemi con le biglietterie automatiche. Prima il lockdown, poi lavori di ristrutturazione, di fatto hanno reso inaccessibile l’area della biglietteria. Ma da quel che apprendiamo tramite il numero verde della Mobilità della Regione Toscana la biglietteria dal mese di agosto sarà definitivamente chiusa. Una cosa assolutamente insensata. Trenitalia non fornisce al momento date esatte ma parla di un piano di ristrutturazione delle biglietterie regionali (cioè chiusure..) che coinvolgerà anche Sesto Fiorentino, cioè uno snodo importante e movimentato della mobilità ferroviaria regionale. Auspichiamo quindi che vi sia da parte di tutte le amministrazioni, a partire da quella regionale, una mobilitazione per il mantenimento della biglietteria della stazione di Sesto Fiorentino; sarebbe un segnale importante non solo nell’ottica del mantenimento di servizi fondamentali per i cittadini, ma anche come presidio di sicurezza del territorio”.