Bilanciamoci 2021: nuovi giochi e percorso fitness

SESTO FIORENTINO – Si sono conclusi da alcuni i lavori di realizzazione della nuova area giochi di via degli Scarpettini e della palestra all’aperto del Parco degli Etruschi, due dei progetti vincitori della scorsa edizione di Bilanciamoci Insieme, il bilancio partecipato del Comune di Sesto Fiorentino.

I due nuovi spazi, progettati dagli uffici tecnici insieme ai proponenti, sono stati visitati dall’assessora all’ambiente Beatrice Corsi per un ultimo sopralluogo di verifica del lavoro svolto.

In via degli Scarpettini sono state inserite due nuove altalene, una torre scivolo, tre giochi a molla e realizzata una “palestrina”, un’area col fondo in gomma colata che ospita giochi di equilibro per bambini. L’intervento è stato anticipato dalla piantumazioni di nuovi alberi eseguita nella stagione più idonea.



Sono una dozzina, invece, le postazioni fitness calisthenic installate nel Parco degli Etruschi; accanto ad ogni attrezzo sono presenti pannelli esplicativi per illustrare le corrette modalità di svolgimento degli esercizi. Il fondo è in ghiaia anti trauma.

“In questi inediti tempi di post pandemia, parchi e giardini sono sempre più vissuti dalle famiglie e dai giovani – ricorda Corsi – Con questi due progetti andiamo a valorizzare, partendo dalle proposte dei sestesi, due aree già oggi frequentatissime, rendendole ancora più belle e più funzionali per bambini e sportivi”.