Bilanciamoci 2022: i vincitori sono “Percorso fitness” e “ParcOliveta”

SESTO FIORENTINO – Sono i progetti “Percorso fitness sud Ferrovia” e “ParcoOliveta 2.0 Restyling Casa Guidi” i vincitori dell’edizione di quest’anno di Bilanciamoci Insieme, il bilancio partecipato del Comune di Sesto Fiorentino.

Al termine delle verifiche di idoneità sono stati conteggiati 923 voti validi espressi per i 20 progetti in lizza; “Percorso fitness sud Ferrovia” ha ottenuto 185 preferenze, mentre “ParcoOliveta 2.0 Restyling Casa Guidi” si è fermato a 104, comunque con un buon margine sui progetti classificati dal terzo posto in poi.



Il progetto “Percorso fitness sud Ferrovia” prevede la realizzazione di un percorso fitness attrezzato nei giardini della Zambra, mentre “ParcoOliveta 2.0 Restyling Casa Guidi” porterà alla realizzazione di un percorso vita, di un’area picnic e una nuova area giochi nel Parco dell’Oliveta e alla riqualificazione degli spazi attrezzati lungo viale I Maggio.

I proponenti saranno contattati nelle prossime settimana dagli uffici tecnici per definire in dettaglio gli interventi e la loro realizzazione.

Rispetto allo scorso anno, però i voti sono stati nettamente inferiori: 923 in questa edizione contro i 2137 dell’edizione precedente. La causa, in alcuni casi potrebbe essere il sistema di votazione online non molto facile.