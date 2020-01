Bilanciamoci Insieme 2020: ecco i progetti vincitori

SESTO FIORENTINO – Giardini, piazze, marciapiedi e centro civico: sono i temi vincitori dei progetti Bilanciamoci insieme 2020 che ha visto arrivare al Comune quasi 2mila voti. Dopo le verifiche sulla validità delle preferenze espresse sia online che in forma cartacea, sono risultati vincitori i progetti “RinnoviAmo piazza Mahbes 2.0 – Giochi e riqualificazione” e “Giardini di San Lorenzo – Giochi” per il Centro civico 1, “La piazza dei bambini (piazza Ghiberti) – Giochi” per il Centro civico 2, “Riqualificazione giardino del Cannocchiale – Giochi e arredo urbano” per il Centro civico 3, “Marciapiedi viale XX Settembre – Sistemazione parte nord” per il Centro civico 4, “Risistemazione Centro civico” per il Centro civico 5.

Nelle prossime settimane i proponenti saranno contattati dagli uffici comunali per avviare la progettazione tecnica degli interventi.

“Ringrazio tutti i cittadini la cui partecipazione ha permesso, per il terzo anno, di individuare insieme alcune priorità sentite nei quartieri – commenta il sindaco Lorenzo Falchi – Il bilancio partecipato si conferma un ottimo strumento non solo di proposta, ma anche di ascolto per l’Amministrazione comunale che affineremo e miglioreremo per rispondere sempre meglio alle richieste di chi quotidianamente vive il proprio quartiere”.