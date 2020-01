Bilanciamoci insieme: 23 i progetti ammessi al voto

Centro Civico N1 – Centro/Sud Ferrovia/Padule/Osmannoro/Zambra

RinnoviAmo Piazza Mahbes 2.0 (Giardini Viale Togliatti) – Giochi e riqualificazione; Parco del Bardo – Area Cani e riqualificazione, Strada collegamento tra Stazione Sesto Centro e via Mazzini – Giochi e arredo urbano, via Mazzini – Installazione Dossi, Giardini San Lorenzo – Giochi, Giardini Zambra – Riqualificazione, PL13 – Giochi e arredo urbano, Parcheggio del Centro – Murales e street art.

Centro Civico N2 – Campo Sportivo/Zolfanello/Querceto/Neto

“Tra mandorli e ginestre” Giardino Via delle Ginestre – Giochi e riqualificazione, La piazza dei bambini (Piazza Ghiberti) – Giochi, Palestra all’aperto (Giardino della Resistenza) – Attrezzature sportive, Giardino tra via Foscolo e via Leopardi – Riqualificazione

Centro Civico N3 – Quinto

Riqualificazione giardino del Cannocchiale – Giochi e arredo urbano • Un’uscita difficile – Messa in sicurezza uscita Misericordia di Quinto • Via Puccini e Donizetti sicure – Strade

Centro Civico N4 – Colonnata/Camporella

Riqualificazione rotonda del Pegaso – Verde e arredo urbano • Marciapiedi viale XX Settembre – Sistemazione parte nord, Riqualificazione Piazza Rapisardi – Arredo urbano, Oliveta – Attrezzature sportive, Oliveta – Panchine e arredo urbano, Viale della Repubblica e I Maggio – Attraversamenti pedonali rialzati, Area verde tra Casa del Guidi (CC4) e Via I Settembre – Verde e arredo urbano

Centro Civico N5 – Cercina: Risistemazione Centro Civico