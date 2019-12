Bilanciamoci insieme: 76 proposte. La votazione tra il 20 e il 26 gennaio

SESTO FIORENTINO – Dal 20 al 26 gennaio si aprirà la votazione per i progetti ammessi nell’edizione 2019 di “Bilanciamoci insieme”, l’iniziativa dell’amministrazione comunale per riqualificare alcune aree dei diversi centri civici. Le proposte progettuali avanzate dai sestesi per bilancio partecipato del Comune di Sesto Fiorentino sono state 76. Tra le domande completate, la metà riguarda interventi nel Centro civico 1; la maggior parte delle richieste riguarda, anche quest’anno, interventi di riqualificazione o recupero di aree verdi.

Le proposte saranno adesso vagliate dai tecnici degli uffici comunali competenti che ne valuteranno la fattibilità.