Bilanciamoci Insieme: ecco i vincitori dei progetti per la città

SESTO FIORENTINO – Sono si i vincitori dell’edizione Bilanciamoci di quest’anno e 2137 i voti validi espressi per decidere i progetti vincitori dell’edizione 2021 di Bilanciamoci Insieme, il bilancio partecipato del Comune che permette ai cittadini di scegliere un progetto dal valore massimo di 35mila euro da realizzare nel proprio quartiere. I progetti ammessi alla votazione finale, tenutasi tra il 23 e il 29 novembre, sono stati 28.

I proponenti dei progetti vincitori saranno contattati nelle prossime settimane dagli uffici comunali per avviare la progettazione tecnica degli interventi.

I progetti vincitori sono: due per il Centro civico 1 (Parco della Piana – Nuovo arredo urbano per ANPIL “La Querciola” e “Piazza Galvani – “Bella Stazione” Riqualificazione); uno per il Centro civico 2 (Giardino Via degli Scarpettini – Giochi e arredo urbano), uno per il Centro civico 3 (Parco di Quinto/Parco degli Etruschi – Palestra all’aperto); uno per il centro civico 4 (Da Colonnata alle tre punte – Percorso lungo il Rimaggio) e uno per il centro civico 5 (Riqualificazione sede Centro Civico n.5)