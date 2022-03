“Bilanciamoci insieme” ritorna con la quinta edizione

SESTO FIORENTINO – Bilanciamoci insieme, il bilancio partecipato del Comune, torna con la quinta edizione. A partire dalle ore 9 di domani, martedì 15 marzo, potranno essere presentate online proposte progettuali dal valore massimo di 75mila euro riguardanti aree verdi, strade, arredo urbano o piazze in qualsiasi zona della città. Il termine per la presentazione delle […]

SESTO FIORENTINO – Bilanciamoci insieme, il bilancio partecipato del Comune, torna con la quinta edizione. A partire dalle ore 9 di domani, martedì 15 marzo, potranno essere presentate online proposte progettuali dal valore massimo di 75mila euro riguardanti aree verdi, strade, arredo urbano o piazze in qualsiasi zona della città.

Il termine per la presentazione delle idee progettuali è fissato per le ore 21 del 25 marzo 2022; possono partecipare tutti i residenti e i “city users” che abbiano compiuto 16 anni di età.

Dopo la chiusura dei termini di presentazione, gli uffici tecnici valuteranno la fattibilità dei progetti; in questa fase potranno inoltre contattare i proponenti per chiarimenti e approfondimenti.

Dal 22 al 29 aprile 2022 si aprirà la fase di votazione che avverrà online e che dovrà selezionare i due progetti che saranno realizzati, uno relativo all’area a nord della ferrovia e uno a sud. Possono votare tutti i residenti che abbiano compiuto 16 anni.

Presso l’Urp, negli orari di apertura e previo appuntamento, sarà possibile ricevere assistenza per votare online; sarà comunque garantito il voto in forma cartacea presso i centri civici in giorni e orari specifici che saranno comunicati in seguito.

I due progetti vincitori saranno proclamati all’inizio del mese di maggio, non appena concluse le verifiche, e in estate partiranno la loro progettazione e realizzazione.

Per ulteriori informazioni e per partecipare alle fasi del percorso è possibile fare riferimento alla pagina dedicata del sito istituzionale, all’indirizzo https://bit.ly/BilancioPartecipato22 (https://bit.ly/BilancioPartecipato22).

“Il bilancio partecipato è un percorso per i cittadini, un’opportunità per proporre idee da realizzare nel proprio territorio, un modo per essere protagonisti del nostro futuro. Un momento di fiducia , credibilità, di testimonianza attiva di partecipazione – afferma il consigliere delegato alla partecipazione Antonio Bindi – La novità più grande di questa edizione è la scelta di due progetti, uno ‘sotto il treno’ e uno ‘sopra il treno’, con un valore massimo di 75mila euro. Si tratta di una scelta che ha tenuto conto delle sollecitazioni e delle richieste arrivate nelle scorse edizioni, che hanno visto una sempre maggiore consapevolezza e il desiderio che con questo strumento si desse spazio a proposte importanti anche economicamente. Un altro elemento di innovazione è l’aver esteso la possibilità di avanzare proposte anche ai ‘city users’, ovvero coloro che a Sesto studiano, lavorano o, comunque, trascorrono gran parte del loro tempo e che potranno arricchire il progetto con nuovi punti di vista”.