Bilancio. Approvati dal Consiglio i rendiconti di gestione 2015, 2016, 2017, 2018 e rendiconto 2019

SESTO FIORENTINO – Approvate dal Consiglio comunale nella seduta in via telematica di martedì 12 maggio, le delibere riguardanti i rendiconti di gestione 2015, 2016, 2017 e 2018 e il rendiconto 2019.

Tali atti sono stati sottoposti al Consiglio comunale anche in seguito al pronunciamento dello scorso gennaio della Corte dei Conti (n. 5/2020) che, nel corso di normali verifiche contabili, aveva riscontrato delle irregolarità tecnico-contabili generatesi negli anni 2015 e 2016 relative alla non corretta quantificazione formale di alcune componenti del bilancio. Tali irregolarità erano state quantificate in circa 3,9 milioni di euro. Come immediatamente comunicato, gli uffici hanno svolto le verifiche a ritroso su tutte le annualità interessate, ridefinendo gli schemi di bilancio dei conti consuntivi degli anni oggetto della verifica della Corte e anche degli anni successivi al fine di correggere gli errori tecnico-contabili evidenziati. A seguito di questo approfondito lavoro, al 31 dicembre 2019 risulta riassorbito il disavanzo di amministrazione ordinario, con un maggiore recupero dell’anno pari a circa 60mila euro. Tale risultato è stato possibile grazie al combinato disposto della correzione delle irregolarità tecnico contabili, dell’applicazione di nuovi e ulteriori principi contabili e schemi di bilancio che, come da normativa nazionale, hanno permesso una rappresentazione diversa delle poste contabili, e grazie al complessivo miglioramento dei saldi di bilancio realizzati nel corso di questo mandato amministrativo. I rendiconti approvati saranno trasmessi alla Corte dei Conti come previsto dalla normativa.

“In seguito ai rilievi della Corte dei Conti, i nostri uffici hanno condotto una verifica meticolosa del bilanci degli ultimi anni che ha permesso prima di ridurre e infine di azzerare gli importi necessari a correggere le irregolarità rilevate e ascrivibili al periodo precedente il 2016 – ricorda l’assessore al Bilancio Donatella Golini – Il complessivo miglioramento dei saldi di bilancio registrati in questo mandato ha contribuito a farci centrare un risultato che ci mette al riparo dalla necessità di interventi fiscali, confermando la nostra imposizione tra le più basse dell’area metropolitana. Un ringraziamento particolare va a tutti i dipendenti del settore Risorse finanziare che hanno svolto, anche in queste settimane difficili, un lavoro importante con precisione, dedizione e professionalità”.