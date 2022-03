Bilancio. Botta e risposta tra Toccafondi (IV) e l’assessore Labanca

SESTO FIORENTINO – Botta e risposta tra il consigliere di Italia Viva Gabriele Toccafondi e l’assessore al bilancio Massimo Labanca proprio sulla questione del bilancio del Comune.

“L’assessore Labanca dà segni di attività politica, questa è una buona notizia, peccato che non spiega perché la voce entrate tributarie sia in aumento di 4,7 milioni di euro. – dice, in una nota il consigliere Toccafondi – Non ha aperto bocca per spiegarlo giovedì sera in consiglio comunale, rispondendo alle gentili domande che avevamo formulato, non lo ha fatto venerdì, non lo fa neppure oggi. Però adesso dà almeno segni di attività politica, magari perché qualcuno gli ha detto cosa dire o scrivere. Peccato che non risponda a nessuna delle nostre domande, perché un consigliere fa domande, ma apprezziamo lo sforzo. Per chiarezza, le domande fatte durante una video riunione della prima commissione, le avevo fatte all’assessore e anche in quell’occasione da lui era arrivato solo “silenzio”, e le risposte erano state date dalla dirigente. Non avevo richiesto nessun materiale, ma ringrazio avendo saputo attraverso il comunicato dell’assessore che dal comune mi avevano preparato del materiale”.

“All’assessore del PD – prosegue Toccafondi – dico anche di non preoccuparsi per me, riesco a leggere e votare il bilancio dello Stato che consente a Sesto di fare investimenti per 25 milioni di euro e di leggere il bilancio comunale. Quanto a lui, ricordavo solo qualche mese fa Labanca segretario del Pd di Sesto avere ben altre parole, ben altro atteggiamento, altri aggettivi su Falchi e il bilancio del comune di Sesto”.