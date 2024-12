Bilancio. Brunori (Lega) “Lontano dalle reali necessità della città”

SESTO FIORENTINO – Il capogruppo della Lega Daniele Brunori, denuncia con forza le gravi carenze del bilancio preventivo 2025, che si dimostra ancora una volta lontano dalle reali necessità della città, in particolare sul tema della sicurezza urbana. “Ai proclami della maggioranza non corrispondono i fatti. – afferma Brunori – Non solo mancano le risorse, ma si prendono in giro i cittadini con interventi di facciata e dati che, se esistono, non vengono nemmeno divulgati”. Secondo Brunori, il Bilancio non prevede lo stanziamento di risorse adeguate per garantire la sicurezza e il contrasto al degrado urbano. “Nel bilancio preventivo 2025 non risultano nuovi investimenti significativi per la videosorveglianza o per il potenziamento della presenza della Polizia Municipale. – prosegue la Lega – Questo nonostante la maggioranza abbia fatto approvare una propria mozione in cui si impegnava a “implementare” la videosorveglianza. “Di grazia, come si implementa qualcosa senza risorse? Implementa solo a parole? – si chiede Brunori – visto che il bilancio preveda appena 92.000 euro di investimenti in conto capitale per la sicurezza urbana, una cifra irrisoria rispetto alle necessità della città. Si prendono in giro i cittadini”.

Anche sul fronte della Polizia Municipale, la situazione appare critica: “Le spese correnti destinate alla Polizia Municipale scendono, evidenziando una riduzione invece di un potenziamento – prosegue la Lega – Nonostante il sindaco parli di “dati confortanti”, che peraltro non sono stati resi pubblici, i cittadini sono sempre più preoccupati”. “Ogni giorno assistiamo a episodi di cronaca eclatanti: gli ultimi casi di due storici esercenti derubati ed aggrediti sono solo la punta dell’iceberg” prosegue Brunori. La Lega propone di avviare un ragionamento serio sul tema del terzo turno dei vigili urbani, attualmente operativo solo alcuni giorni della settimana. “Questo servizio, – prosegue la Lega – indispensabile per garantire una presenza costante sul territorio, dovrebbe essere potenziato, anziché ridimensionato o mantenuto insufficiente”.

Illuminazione pubblica e degrado urbano: risorse scarse e scelte sbagliate. “Il bilancio destina appena 200.000 euro per l’illuminazione pubblica e il contrasto al degrado urbano. -prosegue la Lega – Una cifra che risulta insufficiente per intervenire in modo efficace su problemi che riguardano il decoro e la percezione di sicurezza dei cittadini”. Brunori critica inoltre la scelta di installare lampioni a Led di questa tipologia, che pur garantendo un’alta efficienza energetica non offrono un’adeguata efficacia illuminante. “L’irraggiamento è carente e molte aree della città restano in ombra, aumentando la percezione di insicurezza. – dice Brunori – È una scelta sbagliata che andrebbe rivista”. La Lega esprime la propria delusione per un bilancio che non solo ignora la sicurezza, ma tradisce le promesse fatte ai cittadini su sviluppo, viabilità, gestione rifiuti e tanti altri temi. “Ci saremmo aspettati stanziamenti significativi per affrontare le sfide attuali. – dice Brunori – Invece troviamo solo tagli e risorse ridotte al minimo”. Brunori conclude con un appello alla maggioranza: “Smettiamola con i proclami vuoti e le scelte di facciata. È tempo di lavorare seriamente per la sicurezza e il benessere dei sestesi. La sicurezza non può essere lasciata in secondo piano: servono risorse vere e interventi concreti”.