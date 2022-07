Bilancio chiuso con il segno “più” e miglior semestre della sua storia nel 2022: per Farmapiana sono numeri importanti

CAMPI BISENZIO – Sono tanti gli spunti di riflessione importanti ma soprattutto gli elementi positivi che emergono dall’analisi del bilancio di Farmapiana, approvato di recente dall’assemblea dei soci. L’esercizio chiuso infatti al 31 dicembre 2021 riporta un utile complessivo pari a 273.408 euro: a tale risultato si è arrivati imputando un ammontare di imposte pari a 152.670 euro che ammontava invece a 426.076 euro. Il risultato “ante imposte”, a sua volta, è stato determinato allocando 539.697 euro ai fondi di ammortamento e 10.938 euro ai fondi rischi e oneri/svalutazione crediti.

Altro elemento da mettere in evidenza sono i canoni di concessione ai Comuni soci per un totale di 455.943 euro, così suddivisi: 208.141 euro al Comune di Campi, 135.844 euro al Comune di Lastra a Signa, 48.477 euro al Comune di Signa, 38.785 euro al Comune di Borgo San Lorenzo e 24.596 al Comune di Calenzano. Numeri e risultati rafforzati dal fatto che il trend positivo dell’azienda è confermato anche nel 2022 con il migliore semestre di sempre, nella storia di Farmapiana, sia per quanto riguarda gli accessi che gli incassi. Con altri due elementi di spicco relativi all’anno passato: la conferma che la farmacia si è rivelata elemento essenziale e di riferimento nella lotta al Covid, con la conferma che è arrivata, nel giugno del 2021, con l’apertura dell’Hub vaccinale all’interno del parcheggio del Centro commerciale I Gigli, il primo in Italia gestito da farmacie e che ha dato l’avvio a servizi nuovi, come la vaccinazione, e il notevole incremento invece del servizio dei tamponi, che di fatto ha ridisegnato il posizionamento della farmacia nel SSN.

“Tutto questo – ha detto il presidente di Farmapiana, Francesco Lotti (nella foto) – è il frutto di un’organizzazione importante e di un lavoro che, in modo particolare negli ultimi due anni, è stato altrettanto importante. Sono stati sicuramente mesi complicati, di fronte ai quali, tuttavia, non ci siamo mai fermati. Fornendo servizi mirati a risolvere le problematiche del momento e che sono stati apprezzati da tutti, a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale. Come dimostrano i risultati raggiunti con quello che è stato il primo Hub vaccinale gestito dalle farmacie (oltre ottantamila le dosi somministrate da aprile 2021 a giugno 2022) e i 150.000 tamponi effettuati in convenzione con la Asl, di cui 94.000 nel 2021″.