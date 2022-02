Bilancio del Comune: iniziato l’iter. In Consiglio il 3 marzo

SESTO FIORENTINO – E’ iniziato ieri l’iter dell’approvazione del bilancio di previsione del Comune 2022/2024. Restano immutate le tariffe e la pressione fiscale così come il livello dei servizi erogati. Il bilancio del Comune andrà alla discussione nel cosiglio del 3 marzo.

A pesare sul bilancio, si legge in una nota del Comune, gli effetti della crisi economica e la previsione nel 2022 di minore introito per alcune entrate correnti che andranno a sommarsi con le criticità derivanti dall’aumento dell’energia. “Ciononostante – puntualizza l’assessore al bilancio Massimo Labanca – siamo riusciti grazie ad un attento lavoro di razionalizzazione della spesa a lasciare inalterate tariffe e livello dei servizi, mantenendo bassa la pressione fiscale. Nel complesso, il bilancio dell’Ente si conferma solido, con un bassissimo livello di indebitamento e caratteristiche tali da permetterci di non far mancare alla nostra comunità risorse fondamentali per affrontare la crisi in atto, a partire da quelle per il sociale con oltre tre milioni di euro destinati alla Società della Salute”.

“Particolarmente significativo – prosegue l’assessore Labanca – lo sforzo volto a favorire gli investimenti con una previsione di spesa di oltre 28 milioni di euro per interventi su complessi scolastici, impianti sportivi e aree verdi, tra cui il parco di Villa Solaria. Sul fronte delle entrate in conto capitale da destinare a spese di investimento per il 2022 sono senz’altro da citare circa 7 milioni di contributi statali e circa 3 milioni di contributi regionali già comunicati, di cui una parte servirà per realizzare il recupero funzionale del Palazzo Pretorio e la riqualificazione dell’ex 0/3 di Querceto, degli alloggi ERP in Via Signorini e di alcuni complessi scolastici. Ulteriori risorse si aggiungeranno con quelle da reperire attraverso il PNRR, al quale stiamo lavorando anche per finanziare interventi aggiuntivi rispetto a quelli previsti”.