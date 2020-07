Bilancio, Forza Italia si interroga: “Quali sono state le ripercussioni post Covid?”

CAMPI BISENZIO – “Quale è la situazione del bilancio comunale di Campi Bisenzio dopo l’emergenza sanitaria?”: a chiederselo e a chiederlo, durante l’ultimo consiglio comunale, è stato Paolo Gandola, capo gruppo di Forza Italia, presentando un’interrogazione sull’argomento. “In questi mesi – ha aggiunto – l’amministrazione comunale, utilizzando risorse comunali, non ha previsto alcun beneficio, sconto o sgravio dei tributi locali come lo stesso veniva richiesto da cittadini, categorie economiche ed esercenti. In commissione bilancio è stato spiegato che a causa dell’emergenza sanitaria il bilancio comunale ha subito notevoli ripercussioni senza però saper indicare alcun importo al riguardo. Nessun dato, peraltro, è emerso nemmeno durante il consiglio comunale dimostrando come l’ente continui ancora oggi a navigare a vista. L’emergenza sanitaria non è ancora finita ma è chiaro che le conseguenze negative sulla tenuta del bilancio ci saranno e ci sono già state avendo ricevuto minori entrate per quanto riguarda le rette degli asili nido, il trasporto scolastico, la tosap o l’imposta di soggiorno”. “Secondo il sindaco – spiega ancora Gandola – l’ente ha subito una perdita che ancora non si è in grado di quantificare dovendo tenere conto delle misure nazionali per ristorare il minor gettito e le maggiori spese per acquistare i dispositivi di sicurezza individuale e disporre le diverse sanificazioni dei locali comunali. L’amministrazione comunale ha spiegato ancora che l’assestamento di bilancio slitterà da fine luglio a fine settembre proprio perché ancora non è chiaro il quadro sugli equilibri di bilancio. Una risposta che preoccupa Forza Italia: dopo tanti mesi avremmo voluto avere una risposta puntuale con l’indicazione di ogni importo corrispondente e comprendere quale sia l’entità della perdita registrata. Va anche tenuto conto che l’ente ha provveduto a sospendere le rate dei mutui e ciò ha prodotto un risparmio di oltre 2 milioni di euro. Mentre perdura questa situazione di incertezza sui conti, ciò che è certo è che anche quest’anno, in piena emergenza sanitaria, l’amministrazione comunale ha fatto man bassa elevando sanzioni a ripetizione in occasione della Festa per la beata Bettina”. “Nonostante quest’anno la festa non si sia di fatto tenuta – aggiunge Gandola – a causa del lockdown, le telecamere presenti all’ingresso del centro storico di Campi e Capalle hanno ripreso 316 veicoli che sono entrati nella zona a traffico limitato nonostante non fosse possibile in occasione della festa del patrono. Il Comune ha già incassato 189 multe e oltre 13.000 euro di introiti. Un fatto grave, che testimonia ancora una volta come l’amministrazione comunale non sappia, né voglia porsi come Comune amico informando a dovere i cittadini che in occasione della festa della patrona non è consentito l’accesso nelle consuete fasce orarie previste nei giorni feriali. Visto che il 23 aprile Campi era nel pieno dell’emergenza sanitaria, con la gran parte delle attività lavorative chiuse, le multe emesse sono davvero moltissime e testimoniano come l’importante sia sempre e comunque fare cassa…”.