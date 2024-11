Bilancio: incentivi per affitti calmierati e pannelli solari

CALENZANO – Agevolazioni per chi affitta le case, rimodulazione dell’addizionale Irpef, nessun aumento per i servizi a domanda individuale come nidi e mensa e aumento della tassa di soggiorno. Sono queste le linee essenziali del bilancio preventivo 2025-2027 del Comune di Calenzano firmato dalla giunta del sindaco Giuseppe Carovani. Dopo il passaggio nelle commissioni consiliari, la Giunta illustrerà i punti principali del bilancio ai cittadini in incontri programmati sul territorio a partire dal 14 novembre. “Siamo in un contesto non semplice – commenta il sindaco Giuseppe Carovani – anche per i tagli operati dal Governo. Inoltre, a differenza dello scorso anno, non potremo utilizzare per la spesa corrente né l’avanzo di amministrazione né la sospensione della seconda rata del rimborso dei mutui. Il quadro normativo che si annuncia con la nuova legge di bilancio non ci aiuta nemmeno nelle procedure di assunzione dei dipendenti, condizione necessaria per rendere più efficiente la macchina comunale nell’erogazione dei servizi. A fronte delle difficoltà però stiamo lavorando al bilancio seguendo le due linee guida principali della equità sociale e della sostenibilità ambientale”.

Per quanto riguarda l’addizionale Irpef, a fronte di un gettito quasi invariato, sarà rimodulata la progressività per andare incontro alle fasce più fragili: sarà innalzata a 15mila euro (dai 7.500 euro) di reddito la soglia per l’esenzione; per la fascia tra 15mila e 28mila euro l’addizionale sarà del 7 per mille invece che del 7,5 come è adesso; inalterata l’aliquota per la fascia tra i 28mila euro e i 50mila; sopra i 50mila euro l’aliquota passa a 8 per mille aumentando di mezzo punto. Per quanto riguarda l’Imu, la bozza di bilancio prevede una riduzione dal 7,1 al 6 x1000 per i proprietari che affittano a canone calmierato. “Il disagio abitativo ed il caro affitti sono tra i problemi sociali maggiori. Vogliamo pertanto agevolare ancor di più chi affitta a prezzi equi e anche incoraggiare soluzioni abitative di coabitazione – spiega il sindaco – magari anche con gli studenti o i lavoratori che cercano alloggio a Calenzano e prevederemo agevolazioni per la locazione parziale dell’abitazione principale, con il passaggio dell’Imu dal 10,5 al 6×1000 e con ulteriori riduzioni del 50% per chi affitta una sola stanza e del 25% per chi affitta più stanze. Per favorire la transizione energetica sono previste agevolazioni per i proprietari di immobili che hanno realizzato impianti fotovoltaici, con riduzione dello 0,2 per mille sull’Imu per chi realizza fino al 20% di superficie di pannelli e, sopra questa percentuale, dello 0,5”.

Per quanto riguarda le tariffe dei servizi comunali (nido, mensa e servizi scolastici e sportivi) non saranno ritoccate, mentre vedrà un aumento la tassa di soggiorno, che sarà portata ai livelli dei comuni limitrofi, con un euro per ogni stella fino a un massimo di 5 euro, con riduzioni per i gruppi turistici. “Sul fronte entrate – spiega l’assessore al bilancio, Maurizio Sansone – è stata prevista una somma più alta riguardo gli introiti da contravvenzioni. Previsto un potenziamento degli autovelox, finalizzati a una riduzione di velocità e di sinistri: entro fine anno saranno aggiunti un velox in via Dante Alighieri e un t-red in via Puccini all’incrocio semaforico al polo scolastico. Sul fronte sicurezza stradale sono previsti anche interventi per attraversamenti pedonali rialzati e dossi di rallentamento, oltre a primi interventi di abbattimento di barriere architettoniche”. “Per quanto riguarda gli investimenti – concludono Carovani e Sansone – sono previste risorse per l’ampliamento del Palazzetto dello sport per 4 milioni di euro per il terzo anno della previsione, per la realizzazione del project della piscina 1,9 milioni di euro, per la sistemazione del Mulino di Valigari per circa 1,6 milioni per cui abbiamo un finanziamento. Sull’edilizia scolastica, per cui abbiamo fatto un percorso di confronto con istituzione scolastica e Indire, la nostra intenzione è quella di superare il progetto di realizzazione del plesso alla Fogliaia e prevedere invece un ampliamento e un adeguamento della primaria don Milani; a Settimello un plesso nuovo per la Frank, con la demolizione della struttura attuale, e l’adeguamento della palestra esistente. Per la scuola dell’infanzia di Dietro Poggio è stato sbloccato lo stato di stallo ed è previsto un intervento stimato di circa 2,2 milioni. L’obiettivo generale per noi è quello di fare un uso appropriato delle risorse per riorganizzare e fare manutenzione sui plessi scolastici principali, per consentire lo svolgimento di una didattica innovativa e moderna, seguendo le linee guida attuali”.