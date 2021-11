Bilancio partecipato: sei i progetti che saranno realizzati. Il più votato? La riqualificazione dell’area pedonale davanti alla chiesa di Santa Maria

CAMPI BISENZIO – Il Bilancio partecipato a Campi Bisenzio “è stato un successo che ha superato anche le passate edizioni, – si legge in una nota – con 1.363 preferenze espresse dai cittadini residenti nelle frazioni di Capalle, Il Rosi, Santa Maria e La Villa. Per la prima volta il Comune ha usato una piattaforma […]

CAMPI BISENZIO – Il Bilancio partecipato a Campi Bisenzio “è stato un successo che ha superato anche le passate edizioni, – si legge in una nota – con 1.363 preferenze espresse dai cittadini residenti nelle frazioni di Capalle, Il Rosi, Santa Maria e La Villa. Per la prima volta il Comune ha usato una piattaforma web innovativa che ha permesso di raccogliere le idee, trasformarle in progetti e votarle, offrendo ai meno esperti nell’uso della tecnologia la possibilità di partecipare attraverso assemblee nei Circoli e postazioni di voto facilitate. Il Bilancio ha visto una grande partecipazione fin dalle prime fasi: sono arrivate più proposte degli anni precedenti, tantissimi cittadini hanno sono stati presenti alle assemblee con i tecnici del Comune per trasformare le idee in progetti e moltissimi hanno votato”.

Le idee arrivate dai cittadini sono state 45, tra queste, 13 sono state selezionate per la votazione finale e 6 i progetti più votati, che saranno realizzati nel 2022. La più votata, con 223 preferenze, è stata la riqualificazione dell’area pedonale davanti alla chiesa di Santa Maria dove sarà creata un’area pedonale per valorizzare una delle chiese più importanti del territorio. Saranno realizzati anche il parco fitness e il frutteto urbano lungo il Bisenzio, il progetto ha raccolto 211 voti. Tra i progetti finanziati ci sono anche l’ammodernamento della Palestra Garibaldi (168 voti), il miglioramento dei giardini di Capalle (119 voti), la sistemazione dei giardini di via Falcone e Borsellino (109 voti) e la sistemazione dei giardini intitolati a Don Giorgio Capaccioli (103 voti).

“L’esperienza del Bilancio partecipato – si legge in una nota – è uno dei processi di Economia civile di cui il Comune va orgoglioso, e sta ottenendo un’adesione sempre più alta, dimostrando la bontà della scelta dell’amministrazione che intende coinvolgere sempre di più gli abitanti di Campi, perché tutti si sentano parte di una comunità coesa e attiva”. Il sindaco, Emiliano Fossi, ha voluto ringraziare i suoi concittadini così: “Sono molto soddisfatto del successo del progetto, i numeri dimostrano la bontà dell’idea del Bilancio Partecipato e la crescita continua della cittadinanza attiva. Sono numeri costruiti negli anni, frutto di un grande lavoro. Con il Bilancio partecipato dell’anno prossimo coinvolgeremo tutte le frazioni rimaste e chiuderemo un processo che mette al centro il cittadino nel migliorare la nostra città”. “Sono particolarmente soddisfatta – ha aggiunto l’assessore Giorgia Salvatori – della risonanza avuta da questa edizione. Ringrazio i cittadini, le associazioni, i tecnici del Comune e i volontari, se tutto questo è stato possibile è stato grazie a loro. La nostra idea di una città che mette al centro le persone si rafforza ogni anno”.