Bilancio partecipato: si vota. Fino al 31 ottobre i cittadini potranno scegliere i migliori progetti fra i tredici finalisti

CAMPI BISENZIO – Il bilancio partecipato, iniziativa ideata e voluta dal Comune di Campi Bisenzio, è arrivato alla votazione finale. Fino al 31 ottobre, infatti, tutti i cittadini sopra i 16 anni residenti nelle frazioni di Capalle, La Villa, Il Rosi e Santa Maria potranno votare, con voto sicuro e segreto, i loro preferiti tra i tredici progetti finalisti, che hanno superato la verifica di fattibilità e che sono stati selezionati su un totale di 45 idee pervenute. “Una scelta, quella di far votare anche i ragazzi a partire dai 16 anni, – si legge in una nota – finalizzata a dare voce anche alla fetta più giovane della società, ascoltando le esigenze di chi, più di tutti, vive e conosce il territorio. Per votare sarà sufficiente collegarsi alla piattaforma online https://campibisenzio.bipart.it/intro, inserire il proprio numero di cellulare e il codice fiscale (così da verificare l’effettiva residenza in una delle frazioni coinvolte) e infine esprimere il proprio voto, scegliendo fino a un massimo di otto progetti.

La votazione potrà essere effettuata sia da casa che nelle frazioni con l’aiuto dei volontari del Comune, situati in postazioni strategiche. Questi i progetti finalisti: nella frazione di Capalle la realizzazione di un’area cani a Capalle Vecchia; la realizzazione di un parco fitness e una FruitForest lungo l’argine del Bisenzio a Capalle; la realizzazione di un’area cani in via Gattinella e il miglioramento dei giardini di Capalle. Nella frazione de La Villa l’ammodernamento della palestra Garibaldi; la realizzazione di un’area cani in Via Alfieri; la sistemazione dei giardini in via Falcone e Borsellino; la sistemazione dei giardini pubblici Don Giorgio Capaccioli. Nella frazione di Santa Maria la realizzazione playground ai giardini Don Giorgio Capaccioli; la riqualificazione dell’area pedonale davanti alla chiesa di Santa Maria e la riqualificazione di piazza Gramsci. Nella frazione de Il Rosi la riqualificazione dei giardini Nelson Mandela e la riqualificazione del centro di socializzazione “Circolo Il Rosi”.

Le proposte che avranno ottenuto il maggior numero di voti saranno finanziate, fino all’esaurimento dei 200.000 euro di budget a disposizione. I progetti vincitori saranno infine realizzati nel 2022. “Dopo le positive esperienze degli anni passati, – conclude il comunicato – il processo partecipativo del Comune di Campi Bisenzio ha visto un grande entusiasmo tra gli abitanti delle quattro frazioni, che hanno partecipato alle assemblee pubbliche proponendo idee e interventi per far riqualificare gli spazi pubblici che vivono quotidianamente”.

Di seguito i punti di facilitazione al voto: mercoledì 27 mattina presso l’Ufficio Postale di Capalle (a partire dalle 10); giovedì 28 mattina presso il mercato in piazza Togliatti (a partire dalle 10); sabato 30 pomeriggio presso gli orti urbani a Capalle dalle 15.30 alle 17.30; sabato 30 pomeriggio presso il circolo Il Rosi dalle 15 alle 17; venerdì 29 pomeriggio presso i giardini Don Capaccioli dalle 15 alle 18; al Porto delle Storie, sempre negli orari di apertura; il fine settimana presso l’Oratorio di Santa Maria: il sabato pomeriggio dalle 15 alle 19 e la domenica mattina dalle 8 alle ore 12.