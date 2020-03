Bilancio preventivo: incontro Comune, sindacati e categorie economiche

CALENZANO – Avviati dall’amministrazione comunale gli incontri con le categorie economiche, le associazioni di categoria a i sindacati per presentare il bilancio preventivo 2020 la cui approvazione è prevista per la fine di marzo.

Per le categorie hanno partecipato Cna, Confartigianato Imprese Prato, Confesercenti e Confindustria. Per i sindacati erano presenti la Cgil e la CISL.

Il Sindaco Riccardo Prestini e l’Assessore al Bilancio Damiano Felli hanno illustrato i tratti principali del documento, partendo dallo sforzo fatto per lasciare inalterate tariffe e tributi, mantenendo intatto il livello di servizi e prevedendo un corposo piano di investimenti nel triennio, pari a 45 milioni. Rimane da definire l’aliquota della TARI, che verrà approvata alla fine di aprile, in quanto ancora non è disponibile il piano economico 2020 del gestore della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

“Approviamo il bilancio ad esercizio già iniziato, rispetto alla scadenza del 31/12 – ha detto il Sindaco Riccardo Prestini -, perché aspettavamo di conoscere la definitiva versione della legge di bilancio dello Stato, approvata il 27/12/19. Questa ha apportato novità sostanziali, senza però completare il percorso di autonomia fiscale dei Comuni, aspetto che limita fortemente la possibilità di investire i fondi a nostra disposizione per servizi e opere pubbliche. Per il 2020, grazie ad un’attenta revisione della spesa corrente e grazie all’impegno nel recupero dell’evasione, siamo riusciti a non aumentare i tributi, ma non sappiamo fino a quando questo sarà possibile, senza un cambiamento del contesto nazionale”.

Sia i sindacati che le associazioni di categoria hanno espresso apprezzamento per lo schema di bilancio presentato, soprattutto per la scelta politica di mantenere inalterati i tributi, per l’attenzione al sociale e per l’alto livello di investimenti.

“Questo è il primo bilancio di questa Amministrazione – ha commentato l’Assessore al Bilancio Damiano Felli – e devo dire che è stato fatto un ottimo lavoro da parte della Giunta e degli uffici, per garantire il blocco di tariffe e tributi e confermare servizi e investimenti. Un risultato non scontato, visto che aumentare l’addizionale Irpef, particolarmente bassa a Calenzano rispetto ai Comuni limitrofi, sarebbe stato sicuramente più facile“.