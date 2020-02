Bilancio. Tauriello (FI) “Nuova falla dopo 4 anni. Saranno i cittadini a pagare?”

SESTO FIORENTINO – “E’ difficile non esprimere una forte preoccupazione riguardo gli errori contabili che sono stati messi in evidenza dalla Corte dei conti della Toscana circa il bilancio di Sesto”. Ad affermarlo, in una nota, la consigliera di Forza Italia Maria Tauriello.

“La corte dei conti – si legge nella nota – ha riscontrato delle irregolarita riferibili al 2015 e 2016. Si tratta della non corretta quantificazione della componente del risultato riguardo il fondo pluriennale vincolato oltre alla non corretta determinazione della quota accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità e il tutto a cascata con la errata definizione della quota esigibile a fine esercizio. Dopo questa notizia possiamo affermare con amarezza e preoccupazione che ormai è diventata tradizione per questa amministrazione, presentare dei bilanci problematici con errori. E purtroppo non si può dare nemmeno colpa ad amministrazioni precedenti come se non si sapesse che le amministrazioni a Sesto sono come la proprietà commutativa della addizione e cioè che cambiando l’ordine degli addendi la somma non cambia. Cambiano le persone ma le amministrazioni sono tutte uguali. Ciò che più amareggia, aldilà di affermare ‘Abbiamo vinto noi e comandiamo noi’ è che adesso c’è da lavorare seriamente per presentare ai sestesi un bilancio serio, privo di errori e trasparente”.

Tauriello prosegue affermando che “non posso fare a meno di ricordare, che già durante l’amministrazione Biagiotti emerse il famoso buco di bilancio di bilancio che i cittadini tutti sono ancora oggi chiamati a pagare per 29 anni. Dopo 4 anni ci ritroviamo di nuovo dinanzi ad un nuovo problema di bilancio e da qui nasce l’inquitudine di conoscere come il Sindaco e la Giunta porranno rimedio. Ci si domanda tutti se ancora una volta dovranno essere i cittadini a pagare”.