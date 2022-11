Bindi (PD), mozione in Consiglio sui defibrillatori

SESTO FIORENTINO – Il consigliere del PD Antonio Bindi presenterà al consiglio comunale del 3 novembre, con una mozione, la richiesta di incrementare il numero dei defibrillatori semiautomatici. Il consigliere del Pd chiede un maggiore impegno “per una ricognizione e alla creazione di una mappatura che potrà permettere la realizzazione di un programma comunale per la diffusione e l’utilizzo di defibrillatori” e “a predisporre piani di comunicazione per sensibilizzare la popolazione sulle potenzialità e l’utilità dell’uso dei defibrillatori anche avvalendosi della rete delle farmacie come centri di educazione sanitaria”.

“Dal 2016 svolgo attività di volontariato come autista soccorritore del 118 presso la Misericordia di Sesto Fiorentino – racconta Bindi – questo mi ha permesso di vedere in prima persona di quanto ancora possiamo e dobbiamo fare per avere una maggiore distribuzione capillare dei Dae. Vi e mi domando vi sentireste sicuri se a scuola di vostro figlio, o nel vostro ufficio, non ci fossero estintori, né prove di evacuazione degli edifici? Sicuramente no. Probabilmente, invece, non fate caso se nella stessa scuola o ufficio ci sia o meno un defibrillatore. Eppure, mentre di incendio muoiono ogni anno circa 180 persone, le vittime di arresto cardiaco sono più di 60.000, uno ogni 8 minuti e 45 secondi”.