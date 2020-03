Bisenzio, l’ondata di piena è passata a mezzanotte

SIGNA/CAMPI BISENZIO – Le piogge di ieri pomeriggio avevano provocato l’innalzamento dei livelli di Bisenzio e Ombrone fino al secondo livello di guardia. E, dopo qualche ora di apprensione, l’allarme è rientrato. “Dalla sala operativa buone notizie, – ha scritto su Facebook il sindaco di Signa, Giampiero Fossi – I livelli dei fiumi Ombrone e Bisenzio hanno superato l’ondata di piena senza procurare gravi danni. Nelle prossime ore i livelli dei fiumi dovrebbero scendere ulteriormente”. “Il livello del fiume Bisenzio è sceso sotto il secondo livello di guardia, – queste sono state le parole dell’assessore alla Protezione civile del Comune di Campi, Riccardo Nucciotti – di conseguenza sono stati riaperti i ponti sul Bisenzio in via Santo Stefano/via Roma e il ponte a Capalle in via San Quirico. La situazione è monitorata dalla Sala Operativa Comunale in costante contatto con la Sala Operativa Metropolitana. Le piogge si sono attenuate sia a monte che a valle, è stato raggiunto il colmo ed il livello dei fiumi è in calo. Come sempre un grazie di cuore va ai volontari delle asociazioni di Protezione civile che sono intervenuti prontamente a tutela della nostra comunità”.