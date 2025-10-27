Blitz anticontraffazione al mercato del lunedì di Prato: sequestrati 60 capi, denunciato commerciante irregolare 

PRATO – Sessanta capi contraffatti, per lo più felpe e piumini, di marchi di note aziende del settore: è quanto ha sequestrato la Polizia Locale durante un intervento al mercato del lunedì mattina volto a contrastare il fenomeno del commercio di abbigliamento e accessori contraffatti, ovvero del tutto simili esteriormente per modello colore e logo di fabbrica, tanto da poter ingannare il medio acquirente, ma di inferiore qualità dei materiali, cuciture e altre rifiniture. Durante l’intervento, il personale in borghese si è avvicinato ai teli allestiti a terra, all’interno del mercato, da otto persone. Gli agenti hanno notato numerosi capi di abbigliamento griffati esposti per la vendita, per lo più piumini e felpe. Non appena si sono identificati come agenti della Polizia Locale, i venditori si sono dati alla fuga, alcuni riuscendo a portare via una parte della merce. Uno di loro è stato fermato con la merce, mentre altri quattro teli e un borsone abbandonati con il vestiario irregolare sono stati recuperati a terra dagli agenti. Per il venditore fermato è scattata la denuncia a piede libero per ricettazione e commercio di merce contraffatta, riguardo ai vestiti abbandonati si è proceduto a denuncia contro ignoti per i medesimi reati.