Blocco dello sci, Uncem: “La stagione è finita, nell’ultima settimana gettati al vento venti milioni di euro”

CAMPI BISENZIO – “Abbiamo buttato al vento milioni di euro in quest’ultima settimana”: il presidente nazionale Uncem, Marco Bussone, non le manda certo a dire dietro. E il blocco della stagione sciistica a poche ore da quella che invece sembrava essere la data della riapertura, ha rappresentato la mazzata (forse) finale per il mondo della montagna, quello che con la montagna ci vive e manda avanti la vita di tante famiglie. “Il blocco dello sci di stasera per domani è gravissimo (oggi per chi legge, n.d.r.). La stagione è finita, per molti operatori che in questi istanti mi hanno confermato che non apriranno più. Il no all’apertura degli impianti, arrivato in questi minuti dal Governo, non trova d’accordo i Comuni montani, insieme a tutti gli operatori economici. Abbiamo buttato al vento milioni di euro in quest’ultima settimana. Uno spreco. Ora contiamo i danni. Che in settimana dovranno essere rimborsati con adeguati ristori. Per il personale serve immediatamente un’indennità, la cassa integrazione. Il Governo Draghi si attivi immediatamente”.