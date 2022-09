Bocce. A Sesto Fiorentino Montecatini AVIS batte la Biturgia

SESTO FIORENTINO – E’ Montecatini AVIS a vincere il Campionato di Promozione Raffa Prima Categoria Toscana, aggiudicandosi la giornata unica finale disputata sabato 17 settembre a Sesto Fiorentino alla Sestese, battendo in finale la Biturgia. Montecatini AVIS parte alla grande nella semifinale contro San Vincenzo, portandosi presto sul 4-0 grazie all’8-4, 8-5 firmato da Poggi-Conforti-Pacella in terna su Buti-Favia-Pacini e all’8-4, 8-5 di Selogna su Macelloni. L’8-5 che Conforti e Pacella centrano in coppia rende vano l’8-4 dei livornesi Macelloni-Favia e la gara finisce 5-1 per i valdinievolini. La Biturgia dal canto suo giunge all’ultimo atto sbarazzandosi allo stesso modo della Migliarina: sono Bernardini-Gepponi-Giorgeschi a strapazzare i viareggini con un doppio 8-3 in terna, mentre Merendelli batte Giuntoli 8-6, 8-6. L’8-5 di Merendelli-Ugolini in coppia vale il 5-0, ridotto poi a 5-1 dal successo nel parziale di A.Bertolucci-Capaccioli.

La finale invece è molto più combattuta. La Biturgia parte fortissimo: 8-6 in terna per Bernardini-Gepponi-Giorgeschi e 8-7 in individuale per Merendelli. Lo stesso Merendelli poi cede col medesimo punteggio a Selogna, mentre in terna è 8-0 per i pistoiesi Poggi-Conforti-Monaco. All’intervallo è 2-2. Montecatini effettua il sorpasso poco dopo: 8-0 per Poggi-Selogna e 8-6 per Monaco-Conforti. Proprio questi ultimi realizzano un altro 8-6 ai danni di Chiasserini-Ugolini regalando il punto 5-2 a Montecatini AVIS che trionfa e andrà a disputare gli spareggi interregionali contro la vincente del raggruppamento Marche per accedere ai Campionati Italiani. In Seconda Categoria invece la Bocciofila Sestese campione regionale toscana è sconfitta 6-2 nella gara di andata del primo turno degli spareggi interregionali dai modenesi della Pavullese: il ritorno è previsto sabato prossimo 24 settembre a Sesto Fiorentino.

Prima Categoria

Giornata Unica Finale di Prima Categoria. La vincente del raggruppamento Toscana Montecatini AVIS sfiderà la vincente del raggruppamento Marche (andata 8 ottobre – ritorno 15 ottobre) per determinare la qualificata ai Campionati Nazionali

Semifinali

Biturgia-Migliarina 5-1

San Vincenzo-Montecatini AVIS 1-5

A seguire la finale

Biturgia-Montecatini AVIS 2-5

Seconda Categoria – Fase interregionale

Andata 17 settembre

Pavullese-Sestese 6-2

Ritorno 24 settembre

Sestese-Pavullese

La vincente affronterà la squadra vincente del raggruppamento Emilia Romagna (andata 8 ottobre e ritorno 22 ottobre) per determinare la qualificata per le finali nazionali.