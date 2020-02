Bocce, ai Campionati Provinciali Firenze doppietta della Sestese

SESTO FIORENTINO – Seconda giornata di Campionati Provinciali Firenze di bocce specialità Raffa. Dopo l’assegnazione dei titoli individuali della passata settimana all’Affrico (successi per i campigiani Andrea Lascialfari in categoria A, Enio Meschini in categoria B e per Stefano Bruni dell’Affrico in categoria C), ieri, domenica 23 febbraio, alla Bocciofila Sestese, sotto la direzione di Marco Martinelli di Firenze e alla presenza del delegato provinciale FIB Firenze Stefano Bartoloni, sono stati proclamati i vincitori delle categorie coppie categoria A, terna categoria B e terna categoria C.

Nelle coppie di categoria A vittoria per Marco Tozzini e Mirko Gallus de Il 45, che hanno sconfitto in finale Alberico Bifaro e Stefano Zecchi della Scandiccese. Nella terna categoria B sono stati i sestesi Silvano Baldi, Graziano Nesti e Fabrizio Lumini a laurearsi campioni provinciali 2020 dopo aver sconfitto in finale i compagni di società Ademaro Pasquinucci, Vito Pancari e Carlo Nieri. Per quanto riguarda le terne di categoria C i vincitori sono stati Fabio Lumini, Andrea Lumini e Andrea Giachetti della Sestese che hanno sconfitto in finale gli altri sestesi Franco Lombardi, Umberto Balzano e Alfiero Panichi.