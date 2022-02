Bocce: al Neto il Trofeo Caffè Tubino, vincono Bifaro e Petti di Scandicci

SESTO FIORENTINO – Al bocciodromo del Neto domenica 30 gennaio si è svolto l’8° Trofeo Caffè Tubino, gara regionale a coppia organizzata dalla Bocciofila Sestese. Ben 65 le formazioni partecipanti, 17 di cat. A, 26 di cat. B e 22 di cat. C, un ottimo numero per questo periodo così complicato. Un bel segnale verso […]

SESTO FIORENTINO – Al bocciodromo del Neto domenica 30 gennaio si è svolto l’8° Trofeo Caffè Tubino, gara regionale a coppia organizzata dalla Bocciofila Sestese. Ben 65 le formazioni partecipanti, 17 di cat. A, 26 di cat. B e 22 di cat. C, un ottimo numero per questo periodo così complicato. Un bel segnale verso il ritorno alla “normalità” è stato il consueto coinvolgimento delle società del territorio nell’ospitare i gironi del mattino.

A vincere sono stati gli scandiccesi di cat. B Alberico Bifaro e Marco Petti, che hanno avuto la meglio in finale sui giocatori di cat. A Pasquale D’Alterio e Gabriele Covolan della Bocciofila Giorgione 3Villese della provincia di Treviso. Terzo posto per la coppia di cat. C di Pieve a Nievole composta da Claudio Mazzei e Fenzo Ferrari, quarti Fabio Capolupi e Michele Pedri di San Vincenzo. Nel quadro finale da annotare la folta presenza di coppie di Pieve a Nievole (ben 4), oltre a quella di altre due coppie fiorentine (Comparini-Pieraccioli della Sestese e Giachetti-Persiani della Scandiccese).

Massimo Masini, Presidente della Bocciofila Sestese “Ringrazio tutti i partecipanti, – ha detto Massimo Masini, Presidente della Bocciofila Sestese – e in particolare i miei collaboratori che si sono impegnati per la piena riuscita della manifestazione: Andrea Giachetti, Andrea Lumini, Gianni Bichi, Franco Ucini, Fabrizio Lumini, Nicola Banchelli, Rino D’Agata, Alfio Centamore. Vi aspettiamo il prossimo 6 marzo per la gara nazionale a coppie Trofeo Bocciofila Sestese”.

A premiare i primi classificati, oltre a Masini, è stato il delegato Federbocce di Firenze-Pisa-Prato Stefano Bartoloni.