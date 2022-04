Bocce. Al via il campionato di promozione Raffa Toscana

SESTO FIORENTINO – Al via il Campionato di Promozione Raffa Toscana. Diversi gironi sono all’esordio, altri già alla seconda giornata. In Prima Categoria al via il Girone 1 dove allunga subito la Scandiccese. I fiorentini passano a Cortona capitalizzando al meglio i due set vinti da Di Chirico (8-6, 8-2) in individuale su Battistoni. Finisce […]

SESTO FIORENTINO – Al via il Campionato di Promozione Raffa Toscana. Diversi gironi sono all’esordio, altri già alla seconda giornata.

In Prima Categoria al via il Girone 1 dove allunga subito la Scandiccese. I fiorentini passano a Cortona capitalizzando al meglio i due set vinti da Di Chirico (8-6, 8-2) in individuale su Battistoni. Finisce in parità invece la prova di terna: prima è 8-3 per i fiorentini Ferlito-Maglia-Bani, poi 8-5 per i locali Pastonchi-Maccarelli-Salvadori. L’ottima prova in coppia di Di Chirico e Saracino (8-1, 8-4) chiude la contesa in favore della Scandiccese, rendendo inutile la doppietta cortonese sull’altra corsia (8-3, 8-5). Nell’altro incontro è invece 4-4 tra Montecatini AVIS e Biturgia. I biturgensi vincono il primo set di terna 8-3 (a firma Chiasserini-Giorgeschi-Gepponi), ma poi subiscono 3 sconfitte ad opera della terna Conforti-Poggi-Pacella (8-3) e di Selogna (8-4, 8-0 a Bernardini in individuale). Montecatini si porta sul 4-1 col set di coppia vinto da Selogna-Monaco 8-1, ma poi deve fare i conti con gli ospiti, capaci di vincere entrambi i set in corsia 3 (8-4, 8-2 firmato Giorgeschi-De Vivo) e anche il secondo in corsia 2 (8-6 messo a segno da Bernardini-Ugolini) per il 4-4 finale.

Nel Girone 2 invece si è giocato solo a Castelnuovo Garfagnana, dove San Vincenzo ha battuto i locali allungando in testa. Ancora una volta i livornesi si fanno valere in terna (8-5, 8-2 di Buti-Pacini-Favia) mentre in individuale il garfagnino Pellegrinotti e l’ospite Macelloni si spartiscono la posta. San Vincenzo la chiude nei primi set di coppia, vincendo a fatica la resistenza locale con un doppio 8-7 (Buti-Pacini su Pellegrinotti-Tesi in corsia 2 e Macelloni-Sgaragli su Ferrari-Conti in corsia 1). Nel finale prima la Garfagnana accorcia grazie all’8-1 di Ferrari-Conti, poi San Vincenzo la chiude sul 6-2 grazie all’8-4 di Buti-Pacini.

In Seconda Categoria nel Girone 1 pirotecnico 4-4 tra Sestese e Scandiccese. I biancazzurri sbancano in terna (8-1, 8-0 per Bifaro-Cipriani-Petti su Pasquinucci-Baldi-Vaiani), ma i rossoblù rispondondo grazie all’8-3, 8-7 messo a segno da Nesti, su Gramigni prima e su Melani dopo. Sembra fatta per la Sestese dopo i primi due set di coppia (vinti per 8-1 da Masini-Baldi in corsia 3 e da Nesti-Vaiani in corsia 2), ma nel finale la Scandiccese dà il colpo di coda grazie all’8-0 firmato Bifaro-Petti e all’8-2 fatto segnare da Melani-Meli. Ne approfitta Il 45 che parte alla grande travolgendo 7-1 San Vincenzo. La prima parte di gara si chiude sul 4-0 grazie al doppio 8-2 di Parravicini-Moroni-Braconi su Macelloni-Lambardi-Capolupi e al doppio 8-3 di Ricci su Galati. San Vincenzo accorcia vincendo 8-4 il primo set di coppia con Capolupi-Lambardi, ma poi Parravicini-Conti rendono pan per focaccia, mentre sull’altra corsia la doppietta 8-5, 8-3 di Ricci-Moroni sancisce il 7-1 finale.

Nel Girone 2 primo squillo per Bocce Arezzo, che batte 6-2 Cortona Bocce. Ottima la prima parte di gara per gli aretini: 8-5, 8-1 per Cardinali-Sandroni-Zotti in terna, mentre Donati batte 8-4, 8-2 Prebenna (sostituito poi da Fefè) nell’individuale. Grazie all’8-2 realizzato subito dalla coppia Sandroni-Zotti la contesa di fatto si chiude e dopo c’è spazio anche per Nofri-Tonietti, vincenti 8-6. Sull’altra corsia Cortona vince invece entrambi i set: 8-7, 8-5 con Fefè-Prebenna.

In Terza Categoria nel Girone 1 la Sestese mette il turbo, vince a Scandicci e vola solitaria in testa. L’8-4, 8-2 messo subito a segno in terna dai rossoblù Giachetti-Datticci-Banchelli su Giachetti-Persiani-Minuti risulterà decisivo. Infatti gli altri confronti terminano tutti in parità: Martello e Monini (2° set Banchelli) si spartiscono la posta con un 8-3 per parte. Lo stesso fanno in coppia i locali Giachetti-Persiani e gli ospiti Giachetti-Datticci (prima 8-6 rossoblù, poi 8-3 biancazzurro). Anche sull’altra corsia è parità per il 5-3 finale in favore della Sestese.

Nel Girone 2 il C.B. Grossetano si rifà della sconfitta patita all’esordio battendo in casa la Biturgia 1. I locali si portano addirittura sul 6-0 grazie all’8-6, 8-2 in terna messo a segno da Valteroni-Rispoli-Ruggiero, al doppio 8-1 di Ferente su Cecconi, e alle vittorie di coppia di Valteroni-Ruggiero (8-4) e Ferente-Zanni (8-1). La Biturgia accorcia solo nel finale grazie all’8-5 di Dini-Leonori e all’8-1 di Cecconi-Giommoni.

Nel Girone 3 Prato Bocce esordisce con un rotondo successo per 7-1 sulla Croce Bianca di Seravezza. I lanieri faticano in terna (prima vincono 8-6 con Del Principe-Campestre-Benedetti, poi subiscono un 8-1 a firma Barbarto-Pedrinzani-Maggi) ma allungano grazie all’8-3, 8-2 ottenuto in individuale da Bonaccini su Bibolotti. La squadra di casa è poi imbattibile nelle prove di coppia: 8-3, 8-4 firmato Mammoli-Pastorini (2° set Iannelli) e 8-4, 8-5 ad opera di Bonaccini-Campestre.

Prima Categoria – Girone 1

Giornata 1 – 23 aprile

Montecatini Avis-Biturgia 4-4

Cortona Bocce-Scandiccese 3-5

Classifica

Scandiccese 3 (1)

Biturgia 1 (1)

Montecatini Avis 1 (1)

Cortona Bocce 0 (1)

Prossimo turno – Giornata 2

Biturgia-Cortona Bocce 30/4



Scandiccese-Montecatini AVIS 14/5

Prima Categoria – Girone 2

Giornata 2

Garfagnana-San Vincenzo 2-6

Migliarina-Viareggina 3/5

Classifica

San Vincenzo 6 (2)

Viareggina 3 (1)

Garfagnana 0 (2)

Migliarina 0 (1)

Prossimo turno – Giornata 3 – 7 maggio

San Vincenzo-Viareggina

Migliarina-Garfagnana

Seconda Categoria – Girone 1

Giornata 1 – 23 aprile

Sestese-Scandiccese 4-4

Il 45-San Vincenzo 7-1

Classifica

Il 45 3 (1)

Scandiccese 1 (1)

Sestese 1 (1)

San Vincenzo 0 (1)

Prossimo turno – Giornata 2 – 30 aprile

Scandiccese-Il 45

San Vincenzo-Sestese

Seconda Categoria – Girone 2

Giornata 1 – 21 aprile

Bocce Arezzo-Cortona Bocce 6-2

Classifica

Bocce Arezzo 3 (1)

C.B. Grossetano 0 (0)

Cortona Bocce 0 (1)

Prossimo turno – Giornata 2 – 30 aprile

C.B. Grossetano-Bocce Arezzo

Terza Categoria – Girone 1

Giornata 2 – 21 aprile serale

Scandiccese-Sestese 3-5

Campigiana-Affrico 7/5

Classifica

Sestese 6 (2)

Affrico 1 (1)

Scandiccese 1 (2)

Campigiana 0 (1)

Prossimo turno – Giornata 2 – 28 aprile serale

Affrico-Sestese

Scandiccese-Campigiana

Terza Categoria – Girone 2

Giornata 2 – 23 aprile

C.B. Grossetano-Biturgia 1 6-2

Classifica

Bocce Arezzo 3 (1)

C.B. Grossetano 3 (2)

Biturgia 1 0 (1)

Prossimo turno – 28 aprile serale

Biturgia 1-Bocce Arezzo

Terza Categoria – Girone 3

Giornata 2 – 23 aprile

Prato Bocce-Croce Bianca 7-1

Classifica

Prato Bocce 3 (1)

Croce Bianca 1 (2)

La California 1 (1)

Prossimo turno – Giornata 3 – 30 aprile

La California-Prato Bocce

Terza Categoria – Girone 4

Nessuna gara in programma

Classifica

DLF Chiusi 3 (1)

Cortona Bocce 0 (1)

Biturgia 2 0 (0)

Prossimo turno – 7 maggio

Biturgia 2-DLF Chiusi