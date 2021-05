Bocce. Campionato Promozione Raffa: Sestese-Campigiana botta e risposta

SESTO FIORENTINO – Si è giocata tra sabato 29 e domenica 30 maggio la terza giornata del Campionato di Promozione di società di Bocce della specialità Raffa.

Nel Girone 1 di Prima Categoria Cortona Bocce trova i primi 3 punti, battendo 5-3 la Scandiccese. La terna fiorentina Cipriani-Maglia-Bifaro parte con un netto 8-0, ma i cortonesi Lucarini-Gambassi-Barboni si rifanno nel secondo sempre con un 8-0. Nell’individuale invece è netta la supremazia di Pastonchi su Bani (8-4, 8-1). L’equilibrio regna in corsia 2 nella sfida tra le coppie Pastonchi-Contorni e Cipriani-Bani (8-6, 5-8), mentre sulla 1 prima Cortona vince nettamente 8-0 con Lucarini-Gambassi, poi è Scandicci a chiudere con un set vinto (8-1 messo a segno da Maglia-Bifaro).

In Seconda Categoria, nel Girone 1, sorride invece la Scandiccese, che travolge 7-1 Prato Bocce. La terna fiorentina Desii-Gosi-Mocarelli è pressochè infallibile, mentre sull’altra corsia le due squadre si dividono la posta: prima vince il pratese Bonaccini per 8-1, poi lo scandiccese Gramigni per 8-0. La Scandiccese però non lascia nemmeno un set al secondo turno con le coppie Gosi-Mocarelli e Gramigni-Desii. In testa al girone con la Scandiccese c’è anche la Sestese che espugna Viareggio 7-1. I fiorentini mettono subito le cose in chiaro chiudendo la prima frazione avanti 4-0 grazie all’8-0, 8-1 di Lumini su Locatori e al più faticoso 8-4, 8-7 di Nesti-Baldi-Masini (sostituito nel secondo set da Pancari) su Morri-Bertolucci-Dondoli. La Sestese chiude i conti con le vittorie di Nesti-Baldi da una parte e di Lumini-Pancari dall’altra nei primi set del secondo turno, poi la Migliarina riesce a far segnare il punto della bandiera.

Nel Girone 2 invece il Grossetano piazza un’altra zampata, battendo nettamente Chiusi. La terna Radicchi-Sabatini-Sgaragli vince 8-2, 8-5, mentre nella corsia dell’individuale Conforti ha la meglio 8-1, 8-3 su Berta. A chiudere la gara per i maremmani è la coppia della corsia 1 composta da Conforti e da Radicchi nel primo set e Sgaragli nel secondo: il doppio successo 8-0, 8-2 su Marchi-Macchiaiolo vale la vittoria. Sull’altra corsia invece i chiusini Cherubini e Berta vincono entrambi i set, ma non basta. Ad inseguire i maremmani c’è Bocce Arezzo che travolge 7-1 l’Affrico. A partire meglio sono i fiorentini con l’8-0 della terna Reali-Foggi-Granci, ma è l’unica fiammata. Cardinali-Formelli-Donati si rifanno subito, poi nell’individuale Arezzo vince con Sandroni entrambi i set. Nelle prove di coppia è netta l’affermazione degli aretini: doppio 8-2 per Cardinali-Formelli e 8-3, 8-4 per Sandroni-Donati.

In Terza Categoria nel Girone 1 La California trova il primo successo battendo 7-1 la Scandiccese. La terna bibbonese Lenzi-Barbieri-Pace ha la meglio 8-2, 8-4 mentre nell’individuale prima vince il locale Albanese, poi ha la meglio lo scandiccese Giachetti. I giovani Pace e Barbieri vincono entrambi i loro set di coppia, e lo stesso fanno i loro compagni Albanese e Giorgi (sostituito poi da Lo Conte) per la vittoria livornese. Nel Girone 2 Cortona ottiene il primo successo battendo 5-3 Bocce Arezzo. I set di terna sono equilibratissimi: prima è 8-7 per i locali Favilli, Fanicchi e Lombardini, poi vincono 8-5 gli aretini Giommoni, Tremori e Barbagli. Anche nella prova individuale è parità: all’8-0 realizzato da Lorita Leonori, risponde l’8-3 messo a segno da Ranaldo. Se anche nella prova di coppia in corsia 3 Favilli-Prebenna per Cortona e Leonori-Barbagli per Arezzo si dividono la posta, decisivo è il doppio successo cortonese di Ranaldo-Polvani che consegna i 3 punti ai locali.

Nel Girone 3 c’è enorme equilibrio con 3 squadre in testa a 6 punti: Campigiana, Sestese e Migliarina. Lo scontro tra Campigiana e Migliarina è appannaggio dei fiorentini che hanno la meglio di misura. Un set di terna per uno tra i locali Moroni-Masotti-Ballotti e i viareggini Francesconi-Bertolucci-Pacini, e così anche nell’individuale tra Dini e Claudia Sebastiani: si va all’intervallo sul 2-2. Tesissime e tiratissime sono poi le prove di coppia. Dopo il primo set è ancora parità perché gli ospiti Francesconi e Pacini vincono 8-7 in corsia 2, mentre sulla 1 prevalgono i campigiani Dini e Fiume (8-7 su Sebastiani-Bertolucci). Nel finale sulla 2 i campigiani Moroni e Masotti si rifanno per 8-6, sulla 1 Dini e Fiume si ripetono per 8-7 e il successo è dunque per i fiorentini. Più facile è risultata invece la vittoria della Sestese a Seravezza. I rossoblù infatti si sono portati addirittura sul 6-0, per poi lasciare alla Croce Bianca solo gli ultimi due set. 8-6, 8-5 sono stati i punteggi realizzati dalla terna formata da Ceccarini (sostituito da Banchelli), Fabio Lumini e Ucini, mentre nell’individuale Giachetti ha prevalso 8-3, 8-6 su Bibolotti. Come detto, nelle prove di coppia le formazioni si sono equamente spartite la posta per il 6-2 finale della Sestese.