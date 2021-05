Bocce. Campionato Promozione Raffa, Sestese k.o in Seconda, ma vincente in Terza

SESTO FIORENTINO – In Prima Categoria nel Girone 1 prosegue la corsa del Grossetano, che batte 5-3 la Biturgia. I maremmani costruiscono la loro vittoria nei set individuali con l’8-2, 8-5 di Sgaragli su Bernardini, mentre gli altri turni terminano tutti in parità. In terna prima è 8-1 per i biturgensi Chiasserini-Gepponi-Torcolo, poi 8-0 per […]

SESTO FIORENTINO – In Prima Categoria nel Girone 1 prosegue la corsa del Grossetano, che batte 5-3 la Biturgia. I maremmani costruiscono la loro vittoria nei set individuali con l’8-2, 8-5 di Sgaragli su Bernardini, mentre gli altri turni terminano tutti in parità. In terna prima è 8-1 per i biturgensi Chiasserini-Gepponi-Torcolo, poi 8-0 per i locali Saviola-Garbin-Francardi. Anche le prove di coppia vivono di fiammate da una parte e dall’altra con un’equa divisione della posta, che porta al 5-3 finale per i biancorossi del CT De Filippo.

Il Girone 2 invece vede il pareggio nel derby tra Montecatini AVIS e Pieve a Nievole. I locali di Bonaccorsi vanno al riposo sul 3-1 dopo una grande prestazione. 8-2, 8-5 infatti è il punteggio delle terne a favore di Matalucci-Poggi-Bonelli, mentre nell’individuale Balboni prima vince 8-5, poi cede 7-8 al pievarino Simoncini. La Pieve costruisce la rimonta in corsia 2 con l’8-6, 8-0 messo a segno da Forese e Lucia, mentre in corsia 3 è battaglia, conclusa con un set a testa, tra Monaco-Balboni e Simoncini-Conforti (sostituito poi da Pacella). Il punteggio finale di 4-4 premia più di tutti la rivale San Vincenzo, che espugna Castelnuovo Garfagnana per 5-3 e vola in testa. Il primo turno è equilibratissimo: 8-1, 1-8 i punteggi della terna (Tesi-Conti-Ferrari per i garfagnini, Pellegrini-Macelloni-Buti per San Vincenzo), mentre 8-7, 7-8 sono quelli dell’individuale tra Pellegrinotti e Matteo. Se anche al secondo turno è parità in corsia 1 tra Pellegrinotti-Conti e Matteo-Macelloni, a fare le differenze è il doppio set vinto da Buti-Pellegrini su Tesi-Ferrari, per i 3 punti in classifica di San Vincenzo.

Nel Girone 1 di Seconda Categoria la Scandiccese trova il primo successo battendo 6-2 la Sestese. Dopo un primo set vinto dalla terna rossoblu Nesti-Lumini-Masini, gli altri 3 della prima fase sono tutti appannaggio dei locali: 8-0 in terna per Gramigni-Saracino-Desii e 8-4, 8-3 per Melani su Pancari. Anche nel secondo set parte meglio la Sestese con l’8-3 di Lumini-Masini, ma la Scandiccese poi rimette il turbo e vince i rimanenti set con Gramigni-Gosi in corsia 1 e con Desii-Melani (doppio successo) in corsia 2.

Nell’altro girone è 4-4 tra Bocce Arezzo e Grossetano. Il pari finale arriva con un andamento non certo lineare. Il primo turno infatti vede l’en plein maremmano con l’8-5, 8-2 di Sgaragli-Radicchi-Sabatini in corsia 2 e l’8-5, 8-6 di Conforti in corsia 1. La rimonta aretina arriva grazie all’8-5, 8-2 messo a segno dalla coppia Formelli-Cardinali e dall’8-5, 8-2 fatto registrare da Donati-Sandroni.

In Terza Categoria nel Girone 2 la Biturgia, con una grande rimonta, batte Cortona. E’ il doppio 8-7 fatto registrare da Ranaldo in corsia 1, unito all’8-1 di Favilli-Fanicchi-Prebenna, a portare gli ospiti sul 3-1 (il punto biturgense è della terna Cecconi-Mancini-Sabatini). Nelle coppie però la Biturgia è irresistibile e le vince tutte con Cecconi-Sabatini in corsia 2 e Chimenti-Mancini sulla 1.

Nell’altro girone invece sono andati in scena due derby. In quello versiliese la Migliarina ha vinto a Seravezza 6-2. Il primo tempo si è chiuso 2-2: 8-5, 3-8 in terna tra i locali Pedranzani-Bibolotti-Faini e i viareggini Bertolucci-Bertuccelli-Pizzi, 7-8, 8-0 nell’individuale col successo prima di Francesconi per la Migliarina e poi di Maggi per la Croce Bianca. Nel secondo invece la Migliarina fa man bassa grazie alle coppie Bertuccelli-Pizzi e Francesconi-Pacini. A Sesto Fiorentino invece la Sestese vince all’ultimo tuffo 5-3 sulla Campigiana. Sestesi sono i set di terna grazie a Ceccarini-Lumini-Losito, mentre campigiani sono quelli individuali grazie a Moroni. Il secondo turno vede un set a testa tra i sestesi Lumini-Giachetti e i campigiani Moroni-Masotti. E’ dunque il doppio 8-4 realizzato da Ucini-Losito a risultare decisivo.

