Bocce. Campionato Promozione Raffa Toscana

SESTO FIORENTINO – Penultimo turno in quasi tutti i gironi del Campionato Promozione Raffa Toscana. Nel Girone 1 di Prima Categoria, dopo un girone d’andata tutto in testa, il Circolo Bocciofilo Grossetano viene sconfitto per la seconda volta di fila e cede lo scettro. A prenderselo è la Biturgia, che batte i maremmani imponendosi nettamente nella seconda parte di gara. I primi due set avevano invece visto la partenza sprint del Grossetano (8-6 per Saviola-Francardi-Ksepka in terna e 8-5 per Sgaragli nell’individuale), rimontato però dall’8-5 di Bernardini-Gepponi-Gnassi e dall’8-3 firmato Merendelli. Le coppie locali Bernardini-Gnassi e Chiasserini-Torcolo sono praticamente infallibili e con un 8-1, 8-3 e un 8-5, 8-2 regolano rispettivamente Pelvi-Francardi e Sgaragli-Ksepka. Non ne approfitta Cortona Bocce, che si è rimessa in carreggiata lo scorso turno, ma ora cade a Scandicci, dove la squadra locale trova il primo successo stagionale. Anche in questo caso il primo tempo è equilibrato con un set per parte sia in terna (8-0 per i locali Petti-Bifaro-Cipriani e 8-2 per Barboni-Battistoni-Gambassi) che in individuale (8-4 per Maglia e poi 8-6 per l’ospite Pastonchi). Nell’individuale i cortonesi, in formazione rimaneggiata, si battono ma cedono 8-6, 8-6 a Petti-Bani e 8-7, 8-3 a Maglia-Bifaro: ora la final four è più lontana.

Nel Girone 1 di Seconda Categoria nell’anticipo la Sestese cade in casa contro la Scandiccese. In terna gli scandiccesi iniziano a costruire il loro successo con l’8-7, 8-5 di Desii-Melani-Mocarelli, mentre nell’individuale è parità tra il locale Lumini e l’ospite Gramigni (8-4, 5-8). La grande prova della coppia scandiccese Desii-Mocarelli (8-0, 8-4), rende ininfluente la parità sull’altra corsia tra Lumini-Pasquinucci e Gramigni-Gosi (2° set Saracino). La gara finisce 6-2 per la Scandiccese, che ora raggiunge i sestesi in testa.

Nel Girone 2 invece il Circolo Bocciofilo Grossetano ritrova la vetta dopo il 6-2 rifilato a Bocce Arezzo. Nella terna si mostrano affiatati ed efficaci gli aretini Cardinali-Formelli-Donati (8-3, 8-0), mentre nell’individuale è il grossetano Conforti a vincere entrambi i set 8-4, 8-1. La coppia grossetana composta da Sabatini-Bellucci prima e Maggio-Sgaragli poi batte con fatica quella aretina formata da Cardinali e Formelli (8-4, 8-6), mentre sull’altra corsia non c’è storia col doppio 8-1 realizzato dai biancorossi Conforti e Radicchi.

Nel Girone 3 di Terza Categoria prende il largo la Sestese che vince il derby a Campi Bisenzio e consolida il primo posto. Nella prova di terna i sestesi Lumini-Donati-Losito prima vincono 8-7, poi cedono 8-1 a Moroni-Fiume-Ballotti. Nell’individuale invece il rossoblù Giachetti rifila un doppio 8-4 al campigiano Rossi. La coppia sestese Donati-Losito (2° set Ucini) batte a fatica Fiume e Ballotti (2° set Barbieri), mentre sull’altra corsia un 8-1, 8-2 certifica la superiorità dei sestesi Lumini-Giachetti (2° set Banchelli) per il 6-2 finale a favore della Sestese. Al secondo posto ora c’è la Migliarina, che vince il derby versiliese con la Croce Bianca. Il primo set è della squadra di Seravezza con l’8-4 di Pedrinuzzi-Faini-Paolicchi, ma poi Francesconi, Pacini e l’Under 15 Davide Biagi si rifanno con un 8-4. L’altro Under 15 Lorenzo Biagi invece vince entrambe le prove individuali: 8-0, 8-1. La superiorità viareggina è evidente nelle coppie, che vedono in campo per la Migliarina Francesconi e Pacini da una parte, Bertuccelli con i gemelli Biagi (prima Lorenzo, poi Davide) dall’altra: il punteggio finale è di 7-1 per la Migliarina.

Prima Categoria

Girone 1

Giornata 2rit. 26 giugno 2021

Scandiccese-Cortona Bocce 6-2

Biturgia-C.B. Grossetano 6-2

Classifica

Biturgia 10 (5)

C.B. Grossetano 9 (5)

Cortona Bocce 6 (5)

Scandiccese 4 (5)

Prossimo turno – Giornata 3rit. 3 luglio 2021

Cortona Bocce-Biturgia

C.B. Grossetano-Scandiccese

Girone 2

Nessuna gara in programma

Classifica

San Vincenzo 10 (5)

Pieve a Nievole 9 (5)

Montecatini 8 (5)

Garfagnana 0 (5)

Prossimo turno – Giornata 3rit. 3 luglio 2021

Garfagnana-Pieve a Nievole

Montecatini-San Vincenzo

Seconda Categoria

Girone 1

Anticipo del 23 giugno

Sestese-Scandiccese 2-6

Classifica

Sestese 9 (5)

Scandiccese 9 (5)

Prato Bocce 6 (4)

Migliarina 3 (4)

Prossimo turno – Giornata 2rit. 3 luglio 2021

Migliarina-Prato Bocce

Girone 2

Giornata 2rit. 26 giugno 2021

C.B. Grossetano-Bocce Arezzo 6-2

Classifica

C.B. Grossetano 11 (5)

Affrico 9 (5)

Bocce Arezzo 4 (5)

DLF Chiusi 4 (5)

Prossimo turno – Giornata 3 rit.

Bocce Arezzo-DLF Chiusi 3 luglio

Affrico-C.B. Grossetano 10 luglio

Terza Categoria

Girone 1

Nessuna gara in programma

Classifica

C.B. Grossetano 6 (3)

La California 3 (2)

Scandiccese 3 (3)

Prossimo turno – Giornata 2rit. 3 luglio 2021

Scandiccese-La California

Girone 2

Nessuna gara in programma

Classifica

Biturgia 7 (3)

Cortona Bocce 3 (2)

Bocce Arezzo 1 (3)

Prossimo turno – Giornata 2rit. 4 luglio 2021

Cortona Bocce-Biturgia

Girone 3

Giornata 2rit. 26 giugno 2021

Migliarina-Croce Bianca 7-1

Campigiana-Sestese 2-6

Classifica

Sestese 12 (5)

Migliarina 10 (5)

Campigiana 7 (5)

Croce Bianca 0 (5)

Prossimo turno – Giornata 3rit. 10 luglio 2021

Croce Bianca-Campigiana

Sestese-Migliarina