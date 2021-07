Bocce. Concluso il primo Trofeo Integrato Città Metropolitana di Firenze

SESTO FIORENTINO – Al termine di una bellissima finale giocata nella modalità a staffetta al Bocciodromo del Neto, è stata la squadra de Il 45, formata da Mirko Gallus, Marco Tozzini e dal paralimpico Silvano Arzilli a vincere il primo Trofeo Integrato Città Metropolitana di Firenze. La manifestazione organizzata da Federbocce Toscana, disputata appunto in tre serate presso il Bocciodromo Comunale di Sesto Fiorentino, è inserita nel calendario delle Olimpiadi dello Sport della Città Metropolitana di Firenze. Si tratta di un’iniziativa promossa dalla Città Metropolitana di Firenze con Coni Toscana e Cip Toscana, che sta coinvolgendo numerose discipline nei tanti comuni che la compongono. A testimonianza dell’inclusività della disciplina bocce, Fib Toscana ha organizzato una gara integrata in cui le 6 realtà della Città Metropolitana, Affrico, Albereta, Campigiana, Il 45, Scandiccese e Sestese, si sono affrontate per il titolo competendo assieme a un atleta paralimpico con disabilità fisica della Polisportiva Handicappati Fiorentini (Po.Ha.Fi).

Arzilli, Gallus e Tozzini della Polisportiva Il 45 di Via San Bartolo a Cintoia hanno sconfitto 24-15 in finale l’Affrico di Enza Lombardi e Raffaele Righetti, in campo con Tarcisio Fadda. Le altre quattro squadre partecipanti alla fase eliminatoria si sono affrontate in un torneo che ha visto prevalere la Sestese, che ha chiuso dunque terza, davanti alla Campigiana, all’Albereta e alla Scandiccese. Ha diretto la manifestazione il sig. Carlo Donati di Firenze. Nel corso delle tre serate hanno salutato gli atleti in gara il presidente di Fib Toscana Giancarlo Gosti, il vice-sindaco di Sesto Fiorentino Damiano Sforzi, il consigliere comunale di Firenze Nicola Armentano, il consigliere regionale Fausto Merlotti e il presidente della Bocciofila Sestese Silvano Baldi. La premiazione sarà effettuata nel corso della cerimonia di chiusura, in programma il 14 luglio al Parco dei Renai.

Questa la composizione delle squadre: Albereta (dirigente Francesco Traversi): Sergio Bini, Fernando Traversi, Mario Tognazzi con Martina Rosano; Affrico (dirigente Stefano Bartoloni): Enza Lombardi e Raffaele Righetti con Tarcisio Fadda; Campigiana (dirigente Claudio Scuderi): Bernardo Ballotti, Masotti Graziano Ennio Barbieri con Roberto Fondi; Polisportiva Il 45 (dirigente Francesco Stabile): Mirko Gallus e Marco Tozzini con Silvano Arzilli; Scandiccese (dirigente Giancarlo Colonnelli): Alba Vaccaro, Simone Mocarelli, Valeria Zerboni con Sergio Guasti

Sestese (dirigente Alessio Poli): Fabrizio Lumini e Enzo Ceccarini con Pietro Rosano.