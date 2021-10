Bocce. Delusione per i giocatori della Sestese

SESTO FIORENTINO – Delusione per la Sestese al Torneo fiorentino di bocce. Il 12° Torneo Fiorentino, la gara a tappe di Bocce specialità Raffa che nel corso della stagione sportiva coinvolge tutte le società e i giocatori del territorio fiorentino e delle province limitrofe, si è chiuso a Scandicci. Al termine delle varie prove si sono qualificati alle finali individuali 15 giocatori, suddivisi nelle diverse categorie.

Presso la Bocciofila Scandiccese, sotto l’attenta direzione di Francesco Stabile e alla presenza del delegato Federbocce di Firenze Stefano Bartoloni, del Consigliere Regionale Federbocce Simone Mocarelli e del Presidente della Scandiccese Sergio Bartoloni, si sono affrontati i 3 finalisti delle categorie A, B, C e i 3 paralimpici HF sitting.

La prova di cat. A è andata a Matteo Franci, giovane fiorentino in forza ai perugini dell’APER, vincitore in finale su Ivano Ricci della Polisportiva Il 45. Erano stati eliminati in semifinale Bruno Monaco della Montecatini AVIS e Paolo Corradin, tesserato per la Baldini di Bologna.

In cat. B la finale ha visto in campo tre giocatori della Sestese (Vito Pancari, Fabrizio Lumini e Ademaro Pasquinucci) e Giovanni Vaiani di Prato Bocce. E’ stato proprio il giocatore laniero Vaiani a far suo il titolo, battendo in finale Pancari. La delusione della Sestese è stata stemperata dal successo in cat. C dove Fabio Lumini ha conquistato il primo posto battendo in finale Paolo Fondi della Scandiccese. Si sono fermati in semifinale invece gli altri due sestesi Franco Ucini e Carmelo Capodicasa.

Tra gli atleti paralimpici sitting con disabilità fisica vince ancora Roberto Fondi, davanti a Pietro Rosano e Martina Rosano. Tutti e tre gli atleti vestono i colori della Po.Ha.Fi..