Bocce. I qualificati per le prove del 28 maggio dopo la selezione dei Campionati regionali Toscana

SESTO FIORENTINO – Si è disputata sabato 16 aprile, vigilia di Pasqua, la prima prova di selezione interprovinciale dei Campionati Regionali Toscana 2022 di Bocce specialità Raffa che ha sancito i primi qualificati alle finali previste il 28 maggio a Scandicci.

Le prove della specialità individuale sono state organizzate dalla Delegazione di Grosseto e Livorno. La prova di cat. A, organizzata dal Circolo Bocciofilo Grossetano è stata vinta da Marco Sgaragli di San Vincenzo, che ha battuto il padrone di casa Alberto Pelvi, mentre quella di cat. C, sempre giocata nel capoluogo maremmano, è andata a Ernesto Ferente, proprio del C.B. Grossetano. Il primo qualificato di cat. B ai Campionati Regionali è invece Massimo Macelloni, vincitore della prova giocata in casa a San Vincenzo dove ha battuto in finale Renato Lucarini di Cortona Bocce.

A Pieve a Nievole si è giocata la prova di coppia cat. A che ha visto il successo di Giandomenico Pellegrinotti e Massimo Tesi della Bocciofila Garfagnana su Sandro Pellegrini e Sergio Bertuccelli della Viareggina. La prova cat. B, disputata alla Monsummanese, è stata vinta da Vito Capezio e Piero Lunardelli di Pieve a Nievole, che hanno battuto in finale Franco Bonelli e Giorgio Lombardi di Montecatini AVIS. La coppia cat. C qualificata è sempre di Pieve a Nievole, composta da Fenzo Ferrari e Claudio Mazzei.

Alla Sestese si è giocata la prova di terna cat. A vinta da Matteo Franci, Giacomo Lorenzini e Massimo Matteo di Pieve a Nievole su Massimilano Conforti, Fabio Matalucci e Antonio Pacella di Montecatini AVIS. Alla Campigiana la prova di terna cat. B è stata appannaggio di Stefano Zecchi, Patrizio Palombo e Alessandro Braconi de Il 45 di Firenze, i quali hanno sconfitto in finale Fernando Reali, Fabio Gazzaniga e Nicola Foggi. Quella di cat. C giocata a Prato Bocce è stata vinta dalla terna scandiccese composta da Stefano Iserani Reboli, Stefano Meli e Paolo Persiani, che si sono imposti in finale su Nicola Banchelli, Andrea Giachetti e Franco Ucini della Sestese.

Per quanto riguarda la categoria femminile, che si disputa con modalità differenti la finale tra la giocatrice di cat. A Boguslawa Ksepka del C.B. Grossetano ed Enza Lombardi di cat. B dell’Affrico è stata vinta dalla maremmana.

La seconda prova di selezioni interprovinciali dei Campionati Regionali Toscana 2022 si giocherà invece domenica 1° maggio.

La delegazione Arezzo-Siena, con capofila la Bocciofila Asciano, organizzerà la prova individuale delle cat. A, B e C.

La delegazione Lucca Massa Pistoia, con capofila la Bocciofila Viareggina, organizzerà la prova di terna delle cat. A, B e C e la prova femminile.

La delegazione Firenze Pisa Prato, con capofila l’Affrico, organizzerà la prova di coppia delle cat. A, B e C.

Vincitori prima prova selezioni interprovinciali Campionati Regionali 2022

Individuale cat. A: Marco Sgaragli (Bocc. San Vincenzo – LI)

Individuale cat. B: Massimo Macelloni (Bocc. San Vincenzo – LI)

Individuale cat. C: Ernesto Ferente (C.B. Grossetano – GR)

Coppia cat. A: Giandomenico Pellegrinotti-Massimo Tesi (Bocc. Garfagnana – LU)

Coppia cat. B: Vito Capezio-Piero Lunardelli (Bocc. Pieve a Nievole – PT)

Coppia cat. C: Fenzo Ferrari-Claudio Mazzei (Bocc. Pieve a Nievole – PT)

Terna cat. A: Matteo Franci-Giacomo Lorenzini-Massimo Matteo (Bocc. Pieve a Nievole – PT)

Terna cat. B: Stefano Zecchi-Patrizio Palombo-Alessandro Braconi (Pol. Il 45 – FI)

Terna cat. C: Stefano Iserani Reboli-Stefano Meli-Paolo Persiani (Bocc. Scandiccese – FI)

Ind. Femminile cat. A-B: Boguslawa Ksepka (cat. A C.B. Grossetano – GR) su Enza Lombardi (cat. B Affrico – FI)