Bocce: il sestese Fabio Lumini (cat.C) vince il Trofeo Comune Pieve a Nievole

SESTO FIORENTINO – Il sestese Lumini (cat.C) e il viareggiono Bassi (cat.A-B) si aggiudicano il Trofeo di Bocce Comune di Pieve a Nievole.

La gara regionale è stata giocata ieri, domenica 2 maggio, specialità Raffa sesto Trofeo Comune di Pieve a Nievole. Il Trofeo, organizzato dalla Bocciofila del Comune di Pieve a Nievole, rappresentata dal presidente Libertario Ciampi, è stato ricalendarizzato dopo un precedente rinvio. Alla competizion erano iscritti 70 giocatori di categoria A e B e 22 nella categoria C, entrambi diretta da Alfonso Ruggero. Sono stati 27 gli atleti di categoria A provenienti da Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Campania. 43 sono stati quelli di categoria B tra cui molti veterani. Dopo i gironi disputati la mattina sui campi delle province di Firenze, Lucca, Pistoia e Prato, il pomeriggio il Bocciodromo comunale di Pieve a Nievole ha ospitato gli 8 vincitori dei giorni e degli spareggi. Nella categoria A i quarti di finale sono stati due scontri “in famiglia”. I due favori della vigili Niko Bassi, vincitore lo scorso anno, e Giacomo Lorenzini, terzo lo scorso anno, toscani tesserati per la Viareggio Villafranca di Verona, si sono sfidati tra loro vedendo prevalere Bassi, mentre l’altra sfida era tra i due modenesi della Fioranese Francesco Abramo e Gianluca Berselli. In questo caso è andato avanti Berselli.

Nella parte di tabellone riservata alla categoria B invece sono arrivati in semifinale Simone Milli della Valdicornia di Venturina (Livorno) e Pasquale Iuracà della Viareggina. Si sono fermati poco prima, invece, Mario Saracino e Alessandro Desie della Scandiccese, Gino Morri della Migliarina, medaglia d’argento nel 2020 e Marco Fantuzzi della Bolognese. Le semifinali hanno decretato finalisti Bassi e Milli e anche quest’anno il giovane versiliese in forza alla Vigasio si è aggiudicato il trofeo. Nella prova di categoria C invece sono arrivati alla fase finale Paolo Persiani di Prato Bocce e i due sestesi Nicola Banchelli e Fabio Lumini. Dopo una partita punto a punto la finale è stata vinta da Fabio Lumini su Iserani.

Alle premiazioni erano presenti: il presidente della Bocciofila Pieve a Nievole Libertario Ciampi, il consigliere FIB Toscana Claudio Mazzei, l’assessore allo sport del Comune di Pieve a Nievole Lida Bettarini.