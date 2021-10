Bocce. Pietro Rosano, Martina Rosano e Silvia Gregori della Po.Ha.Fi. si laureano Campioni Regionali

SESTO FIORENTINO – Sabato 23 ottobre i bocciofili paralimpici con disabilità motoria si sono affrontati per conquistare il titolo di Campione Regionale Sitting sia individuale che a coppie a Sesto Fiorentino. La Bocciofila Sestese, da sempre sostenitrice delle bocce paralimpiche, ha aperto ancora una volta le sue porte ai bocciofili in carrozzina, già protagonisti lo […]

SESTO FIORENTINO – Sabato 23 ottobre i bocciofili paralimpici con disabilità motoria si sono affrontati per conquistare il titolo di Campione Regionale Sitting sia individuale che a coppie a Sesto Fiorentino. La Bocciofila Sestese, da sempre sostenitrice delle bocce paralimpiche, ha aperto ancora una volta le sue porte ai bocciofili in carrozzina, già protagonisti lo scorso luglio della gara integrata valida per le Olimpiadi della Città Metropolitana di Firenze. La società rossoblù del neoeletto Presidente Massimo Masini ha organizzato al meglio la giornata assieme a Federbocce Toscana, presente con il Presidente Giancarlo Gosti e con il Consigliere Simone Mocarelli. Agli ordini del direttore di gara Carlo Donati i giocatori hanno dato ancora una volta sfoggio delle loro capacità; non a caso tra loro sono presenti anche bocciofili che possono vantare titoli italiani. Tra le donne ha prevalso Martina Rosano della Polisportiva Handicappati Fiorentini Po.Ha.Fi, vincitrice in finale sulla compagna di squadra Silvia Gregori. Tra gli uomini Pietro Rosano della Po.Ha.Fi della ha avuto la meglio in finale sull’uomo simbolo del movimento delle bocce paralimpiche toscane, il pluricampione Roberto Fondi. Silvia Gregori e Pietro Rosano hanno coronato la propria giornata conquistando il titolo a coppia, battendo proprio Fondi e Martina Rosano.

Per Silvia, al secondo anno di attività, è il primo titolo. Alla manifestazione è intervenuto il Consigliere della Città Metropolitana di Firenze delegato a promozione sociale e sport Nicola Armentano, dimostrando la sua vicinanza e il suo sostegno al mondo delle bocce paralimpiche. Proprio Armentano, con il Presidente Gosti e il Vicepresidente della Bocciofila Sestese Andrea Giachetti, ha premiato i vincitori.

Per Federbocce Toscana e la Bocciofila Sestese i Campionati Regionali Paralimpici di Bocce 2021 non sono terminati: venerdì 29 ottobre i giocatori con disabilità intellettivo relazionale provenienti da tutta la regione arriveranno al Bocciodromo Comunale per conquistare i titoli regionali della loro categoria. Sono attesi oltre 40 bocciofili paralimpici per un’altra giornata che conferma lo straordinario lavoro nel settore paralimpico del Comitato Regionale Toscana di Federbocce.