Bocce. Seconda giornata di selezioni interprovinciali: i vincitori della prova individuale

SESTO FIORENTINO – La seconda giornata di selezioni interprovinciali ha decretato i vincitori, che staccano così il pass per i Campionati Regionali in cui saranno assegnati i titoli toscani. I campionati sono in programma sabato 28 maggio. La prova individuale di categoria A è vinta da Valerio Merendelli della Biturgia che ha battuto in finale Sergio Manfroni di Cortona Bocce, mentre è doppietta per Bocce Arezzo che vince ad Asciano con Alessandro Zotti (categoria B), e a Chiusi con Federigo Formelli in categoria C.

Le prove di coppia disputate all’Affrico hanno incoronato nella categoria A Massimo Cellerini e Giorgio Sposato della Campigiana, vincitori su Stefano Carniani e Mario Saracino della Scandiccese, nella categoria B Fernando Reali e Fabio Gazzaniga, che hanno sconfitto in finale gli scandiccesi Massimo Gramigni e Prisco Cavallaro, e nella categoria C Marco Pacini e Mauro Francesconi della Migliarina di Viareggio, che hanno prevalso su Francesco Fiume e Franco Bitossi della Campigiana.

Si qualificano alle finali regionali anche la terna di categoria A composta da Massimiliano Conforti, Antonio Pacella e Giovanni Angius della Montecatini Avis e quella di categoria B della Scandiccese Alberico Bifaro-Massimo Cipriani-Marco Petti. La seconda prova di categoria femminile, per la quale c’è un altro regolamento, ha visto sui campi della Bocciofila Viareggina il successo di Giulia Pierozzi di Cortona Bocce (categoria A) su Enza Lombardi dell’Affrico (categoria B)

La prossima prova sarà domenica 8 maggio: la delegazione Arezzo-Siena organizzerà le prove di coppia, quella di Grosseto-Livorno le prove di terna e quella di Lucca-Massa Carrara-Pistoia le prove individuali.

Vincitori seconda prova selezioni interprovinciali Campionati regionali 2022

Individuale categoria A: Valerio Merendelli (Bocciofila Biturgia – Arezzo)

Individuale categoria B: Alessandro Zotti (Bocce Arezzo – Arezzo)

Individuale categoria C: Federigo Formelli (Bocce Arezzo – Arezzo)

Coppia categoria A: Massimo Cellerini – Giorgio Sposato (Campigiana – Firenze)

Coppia categoria B: Fernando Reali – Fabio Gazzaniga (Affrico – Firenze)

Coppia categoria C: Marco Pacini – Mauro Francesconi (Migliarina – Lucca)

Terna categoria A: Massimiliano Conforti – Antonio Pacella – Giovanni Angius (Montecatini Avis – Pistoia)

Terna categoria B: Alberico Bifaro – Massimo Cipriani – Marco Petti (Scandiccese – Firenze)

Individuale femminile categoria A-B: Giulia Pierozzi (categoria A Cortona Bocce – Arezzo) su Enza Lombardi (categoria B Affrico – Firenze)