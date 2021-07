Bocce. Sestese e Migliarina classificate alla finale

SESTO FIORENTINO – Sestese, Migliarina sono le squadre classificate alla giornata finale del 24 luglio. Ieri 11 luglio si è tenuta l’ultima giornata della fase a gironi in Seconda e Terza Categoria, mentre la prima era terminata la scorsa settimana. Si sono così delineate le 4 squadre che accedono alla final fuor per il titolo regionale, in programma sabato 24 luglio su campo da definire.

Nel Girone 1 di Seconda Categoria Sestese e Scandiccese respingono gli assalti di Prato Bocce e Migliarina, ottenendo un pareggio sufficiente a classificarsi per la giornata finale del 24 luglio. A Prato la Sestese mette subito la testa avanti vincendo i due set di terna (8-5, 8-5 per Baldi-Masini-Pancari) e uno di individuale con l’8-7 di Fabrizio Lumini. Prato accorcia con l’8-2 di Rizzuto, poi si porta sul 3-3 vincendo i primi due set di coppia. Si tratta di due set combattutissimi, entrambi conclusi 8-7 in favore di Rizzuto-Cavallaro da una parte e di Vaiani-Benedetti dall’altra. Se i secondi si ripetono con un 8-6, i sestesi Pasquinucci e Pancari vincono 8-4 l’ultimo, garantendosi il passaggio del turno. Ancora più sofferta è la qualificazione della Scandiccese che contro un’indomita Migliarina è sempre costretta a inseguire. I primi due set vanno ai viareggini di Capaccioli: 8-5 per la terna E.Morri-Dondoli-Molendi e 8-3 per G.Morri nell’individuale. La Scandiccese si porta in parità con i sofferti 8-7 di Carniani-Gosi-Mocarelli e 8-6 di Gramigni. La Migliarina vince i primi due set di coppia (8-6 per Molendi-E.Morri e 8-4 per G.Morri-Bertolucci), ma la Scandiccese rimedia con gli 8-2 di Desii-Melani e Gramigni-Gosi. Sestese e Scandiccese raggiungono in finale Grossetano e Affrico che, già qualificate, si sono sfidate a Firenze. Hanno prevalso i maremmani che chiudono dunque in vetta il girone. Ottima la prova di terna di Radicchi-Sabatini-Matteo Sgaragli: 8-1, 8-7. Nell’individuale invece prima vince il fiorentino Miliani per 8-6, poi il grossetano Conforti per 8-0. Nelle prove di coppia in corsia 1 sono implacabili i maremmani Franco Maggio-Sabatini (8-2, 8-3), mentre sull’altra corsia Foggi-Mazzi e Radicchi-Conforti (2° set Sgaragli) si dividono la posta per il 6-2 finale in favore del C.B. Grossetano.

In Terza è stata una giornata decisiva nel Girone 1 dove La California si è imposta 7-1 sul Grossetano, creando un terremoto in classifica, facendo ottenere la qualificazione alla Scandiccese. I maremmani, partiti benissimo con l’8-3 di terna di Vatteroni-Boccini-Rachele Maggio, poi combattono ma perdono gli altri set (8-6 per Lenzi-Pace-Giorgi e 8-4, 8-5 per Barbieri). Il Grossetano combatte anche nei primi due set di coppia, in cui comunque prevale La California (8-6 di Lenzi-Pace e 8-6 di Barbieri-Giorgi) che poi si ripete rispettivamente con un 8-2 e un 8-4 che assicurano alla California 3 punti in un girone in cui tutte chiudono a 6 punti. Secondo regolamento sono però gli scandiccesi a passare in virtù dei punti realizzati negli scontri diretti con La California. Nel Girone 2 era già passata la Biturgia; Arezzo e Cortona si sono affrontate in un derby senza qualificazione in palio, ma comunque sempre sentito. I locali hanno ceduto agli ospiti del tecnico Giulia Pierozzi per 6-2. Ottima è stata la prima parte di gara per Cortona (8-7, 8-3 per Favilli-Frappi-Santiccioli e 8-2, 8-0 per Ranaldo). Arezzo ha accorciato con l’8-3 di Lorita Leonori-Barbagli, ma Cortona ha chiuso grazie all’8-5 messo a segno da Favilli-Ranaldo. Tremori e Peruzzi realizzando un 8-6 per Arezzo, ma l’ultimo set è ospite con l’8-0 firmato Fanicchi-Polvani. Nel Girone 3 Sestese e Migliarina impattano 4-4 e passano entrambe alla giornata finale. Alla partenza sprint viareggina (8-1 di Pacini-Francesconi-Bertolucci) replicano l’8-4 di Losito-Fabio Lumini-Banchelli e l’8-7, 8-1 di Giachetti sui giovanissimi Under 15 Davide Biagi prima e Lorenzo Biagi poi. Lorenzo Biagi con Pacini fa suoi due set di coppia (8-6, 8-0), mentre sull’altra corsia prima vincono Lumini-Giachetti, poi Davide Biagi e Francesconi per il 4-4 finale. Non basta dunque alla Campigiana il successo ottenuto a Seravezza sulla Croce Bianca. I fiorentini soffrono nella prima fase in cui la Croce Bianca vince un set di terna (8-7 per Pedrinzani-Giacomin-Faini) e uno di individuale (8-0 di Maggi); altrettanti sono quelli vinti dalla Campigiana. La squadra ospite però nelle prove di coppia non lascia niente per la strada (8-2, 8-5 per Moroni-Masotti e 8-5, 8-0 per Scuderi-Fiume) e porta a casa in 3 punti.

Prima Categoria

Fase a girone conclusa.

Classificate alla giornata finale del 24 luglio: C.B. Grossetano, Biturgia, San Vincenzo, Pieve a Nievole

Seconda Categoria

Girone 1

Giornata 3 ritorno 10 luglio (Ultima)

Prato Bocce-Sestese 4-4

Scandiccese-Migliarina 4-4

Classifica

Sestese 10 (6)

Scandiccese 10 (6)

Prato Bocce 7 (6)

Migliarina 7 (6)

Classificate alla giornata finale del 24 luglio: Sestese, Scandiccese

Girone 2

Giornata 3 ritorno 10 luglio (Ultima)

Affrico-C.B. Grossetano 2-6

Classifica

C.B. Grossetano 14 (6)

Affrico 9 (6)

Bocce Arezzo 7 (6)

DLF Chiusi 4 (6)

Classificate alla giornata finale del 24 luglio: C.B. Grossetano, Affrico

Terza Categoria

Girone 1

Giornata 3 ritorno 10 luglio (Ultima)

La California-C.B. Grossetano 7-1

Classifica

Scandiccese 6 (4)

La California 6 (4)

C.B. Grossetano 6 (4)

Classificata alla giornata finale del 24 luglio: Scandiccese

Girone 2

Giornata 3 ritorno 10 luglio (Ultima)

Bocce Arezzo-Cortona Bocce 2-6

Classifica

Biturgia 8 (4)

Cortona Bocce 7 (4)

Bocce Arezzo 1 (4)

Classificata alla giornata finale del 24 luglio: Biturgia

Girone 3

Giornata 3 ritorno 10 luglio (Ultima)

Croce Bianca-Campigiana 2-6

Sestese-Migliarina 4-4

Classifica

Sestese 13 (6)

Migliarina 11 (6)

Campigiana 10 (6)

Croce Bianca 0 (6)

Classificate alla giornata finale del 24 luglio: Sestese, Migliarina