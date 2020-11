Bocce, “Torneo Fiorentino” di nuovo fermo, il punto sulle classifiche. Ricci, Franci e i fratelli Lumini davanti a tutti

CAMPI BISENZIO – Nuova interruzione per il “Torneo Fiorentino 2020”. La partecipata manifestazione della specialità Raffa si ferma dopo la conclusione della quarta prova, vinta a Campi Bisenzio dal fiorentino in forza all’APER Perugia Matteo Franci sul sestese Graziano Nesti (cat. A-B) e da Giorgio Dini della Campigiana su Fabio Lumini della Sestese (cat. C). In attesa della ripresa e delle ultime due gare, una prevista a Prato, l’altra all’Us Affrico a Firenze, le classifiche sono assai corte. In cat. A il ventiduenne Franci, che aveva vinto anche la prima prova, con il successo alla Campigiana raggiunge in testa Ivano Ricci della Polisportiva Il 45, che aveva ottenuto il successo nella terza prova alla Scandiccese. Entrambi hanno 10 punti, 3 in più di Roberto Frandi de Il 45. In cat. B Fabrizio Lumini della Sestese con 11 punti comanda su Giovanni Vaiani di Prato Bocce (10), terzo è Vito Pancari della Sestese (8), quarto Stefano Carniani della Scandiccese. In cat. C è Fabio Lumini della Sestese a prendere il largo con 13 punti, 4 in più del compagno di squadra Franco Ucini, mentre a 6 ci sono i due della Scandiccese Paolo Fondi e Franco Rontani.

Nella foto Ivano Ricci, in testa alla classifica di categoria A