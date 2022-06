Bodybuilding: i nuovi Mr e Miss Universo sono due campigiani

CAMPI BISENZIO – Si chiamano Simone Luchi e Silvia Falchi e nel fine settimana hanno contribuito in modo inequivocabile a portare in alto nel mondo il nome di Campi Bisenzio. In modo particolare nel “mondo” del Bodybuilding. Simone, infatti, si è laureato Mr Universo Manphysique (categoria estetica e fisica dove si premiano la bellezza e […]

CAMPI BISENZIO – Si chiamano Simone Luchi e Silvia Falchi e nel fine settimana hanno contribuito in modo inequivocabile a portare in alto nel mondo il nome di Campi Bisenzio. In modo particolare nel “mondo” del Bodybuilding. Simone, infatti, si è laureato Mr Universo Manphysique (categoria estetica e fisica dove si premiano la bellezza e la fisicità per uomini con più di 45 di età), Silvia ha conquistato il titolo di Miss Universo Miss Model (categoria estetica e fisica dove si premiano la bellezza e fisicità per donne con più di 35 di età), entrambi in una delle due federazioni internazionali più importanti, la WABBA. Il contest che li ha visti ottenere i prestigiosi titoli si è disputato ieri, sabato 18 giugno, a Vicenza, alla presenza di oltre 300 atleti, provenienti da tutto il mondo, anche dall’Ucraina.