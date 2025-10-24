Bolletta smart, pagamenti on line e mappe interattive: Plures Alia, on line il nuovo portale e la nuova App

FIRENZE – Plures Alia presenta il nuovo sito www.aliaserviziambientali.it e la nuova Aliapp, un ecosistema digitale integrato che consente di accedere in modo immediato e personalizzato a tutti i servizi della Multiutiliy, da Smartphone, Tablet o computer. La nuova piattaforma permette, fra le altre cose, di iscriversi o subentrare alla Tari e alla Taric, richiedere ritiri on demand, consultare mappe interattive di cassonetti e pulizia […]

FIRENZE – Plures Alia presenta il nuovo sito www.aliaserviziambientali.it e la nuova Aliapp, un ecosistema digitale integrato che consente di accedere in modo immediato e personalizzato a tutti i servizi della Multiutiliy, da Smartphone, Tablet o computer. La nuova piattaforma permette, fra le altre cose, di iscriversi o subentrare alla Tari e alla Taric, richiedere ritiri on demand, consultare mappe interattive di cassonetti e pulizia strade, pagare online (per gli utenti Taric) in modo rapido e sicuro, attivare la domiciliazione bancaria e la bolletta smart, ossia una bolletta digitale interattiva, consultabile on line in formato navigabile, che offre la possibilità di visualizzare in modo chiaro importi, scadenze e dettagli di servizio. Si tratta di un passo avanti nel percorso di trasformazione digitale del gruppo, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’esperienza fluida, coerente e accessibile su ogni canale. “Un’unica piattaforma, semplice e integrata, per gestire in pochi passaggi tutto ciò che riguarda i servizi ambientali. È un passo avanti nella digitalizzazione della nostra azienda, ma anche un modo concreto per semplificare la vita dei cittadini e migliorare la qualità del rapporto con Plures Alia”, commenta Alberto Irace, amministratore delegato di Plures.

Il nuovo portale supera la distinzione tra “sito pubblico” e ‘area riservata’: fin dall’accesso, ogni utente può scegliere di entrare nel proprio ambiente personale, proprio come in una App. L’autenticazione è semplice e flessibile: oltre alle credenziali tradizionali, è possibile accedere con codici monouso o con gli account Google, Apple e Microsoft, senza necessità di ricordare password complesse. Nei primi giorni di attività oltre 25.000 utenti, su un totale di 220.000 iscritti, hanno utilizzato la nuova piattaforma, di cui 5.000 nuove registrazioni. I servizi più richiesti sono stati l’attivazione della bolletta via e-mail, le richieste di ritiro ingombranti, di sfalci e potature e le segnalazioni di abbandono rifiuti.

La piattaforma unificata integra e potenzia le funzioni già note agli utenti, come: Aprilo! per l’apertura dei cassonetti stradali digitali; Abbandoni per la segnalazione di rifiuti abbandonati; Dove Lo Butto per le istruzioni sul corretto conferimento; Servizi On Demand per la prenotazione di ritiri e servizi personalizzati; Gestione dei pagamenti con bollette, avvisi ed estratti conto digitali. A queste si aggiungono nuove funzioni completamente self-service: calendari di raccolta, richieste e reclami online, iscrizione e subentro Tari e Taric, variazioni contrattuali, autocertificazione dei conferimenti in Taric, attivazione della bolletta smart e della ricezione via e-mail, domiciliazione bancaria e pagamenti con carta di credito (per utenti Taric) o tramite PagoPA, rateizzazioni e rimborsi, dove previsti, mappe interattive per pulizia strade, cassonetti, centri di raccolta e sportelli Alia.