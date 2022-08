Bollette in vetrina, Tozzi (Toscana Domani): “Congelare i prossimi adempimenti fiscali a imprese commerciali e artigiane”

FIRENZE – “Il caro bollette sta danneggiando imprese e attività artigianali e commerciali quanto se non più del lockdown pandemico. Per questo, se allora si invocava un congelamento del carico fiscale da parte dello Stato, tanto più oggi questa stessa richiesta dovrebbe esser tenuta in considerazione”. A parlare così è la consigliera regionale Elisa Tozzi […]

FIRENZE – “Il caro bollette sta danneggiando imprese e attività artigianali e commerciali quanto se non più del lockdown pandemico. Per questo, se allora si invocava un congelamento del carico fiscale da parte dello Stato, tanto più oggi questa stessa richiesta dovrebbe esser tenuta in considerazione”. A parlare così è la consigliera regionale Elisa Tozzi (gruppo Toscana Domani), manifestando il proprio sostegno alla protesta delle “bollette in vetrina” a Firenze.

“Con i costi dell’energia alle stelle – spiega Tozzi – è necessario individuare un salvagente ad ampio respiro che abbia caratteri di strutturalità e generalità, per dare ossigeno alle imprese. Penso in particolare al posticipo o al congelamento dei prossimi adempimenti fiscali. E ricordo che proprio in questi giorni ci sono state varie scadenze fiscali legate ad Irpef, Iva, Ires che hanno pesato molto sulle attività industriali, commerciali e artigiane, prostrandole ulteriormente”.

“Non possiamo più permetterci le politiche dei bonus e delle mance – conclude la consigliera – ma dobbiamo intervenire strutturalmente. E il governo deve farsene carico”.