Bombaci (Italia Liberale e Popolare): “Dal Cpr all’aeroporto, questa virata a sinistra del Pd sarà dannosa per i cittadini”

FIRENZE – “Sono comprensibili, dal suo punto di vista, le parole del segretario regionale Cgil, Rossano Rossi, che gioisce della netta virata a sinistra del Pd a guida Fossi, sull’onda della vittoria di Elly Schlein quale segretaria nazionale. Ma questo spostamento apre problemi di non poco conto per quanto concerne molte delle tematiche regionali e rischia di tradursi in un ennesimo danno per la cittadinanza”. a dirlo è Kishore Bombaci, coordinatore Italia Liberale e Popolare della Toscana (nella foto). “Le posizioni da sempre espresse da Emiliano Fossi circa, per esempio, aeroporto, Cpr e Multiutiliy – aggiunge – vedono molti punti di probabile collisione con i vertici dell’amministrazione sia cittadina che regionale. L’ondata massimalista che tanto fa gioire Rossi farà piangere i toscani e getterà nel caos le istituzioni. Per esempio, se è vero che Fossi ha manifestato apertamente posizioni contrarie al Cpr che invece era stato avallato da Nardella, e che oggi viene bocciato da Eugenio Giani, che ne sarà della gestione della presenza di immigrati irregolari, che sembra stia assumendo caratteri preoccupanti e fuori controllo sul territorio? Rossi forse ne sarà contento, ma i fiorentini?”.

“Inoltre c’è stata l’entusiastica adesione alla Multiutility a proprietà pubblica ma si registrano ancora problemi non indifferenti. A parte la questione su chi materialmente si occuperà di prendere le decisioni sui servizi, costi e quant’altro, difficilmente saranno gli amministratori, e l’impatto di tali decisioni sull’utenza, già alcuni sindaci mostrano evidenti malumori e lamentano scarso coinvolgimento. Questione prevedibile e prevista, eppure l’ambiguità del Pd lascia più di una preoccupazione per i cittadini. Sull’aeroporto il Pd regionale starà con Nardella o con Biffoni? A giudicare dalle precedenti esternazioni del neo segretario, sembrerebbe che per il primo cittadino fiorentino si annuncino tempi duri. E la Regione che farà? Noi troviamo surreale che su un tema cruciale per le infrastrutture toscane, ancora si chieda di “riparlare dell’aeroporto”. A maggior ragione adesso che il ministro Salvini si è dichiarato a favore. Insomma, in questa babele di posizioni, i cittadini toscani hanno diritto a delle risposte chiare e univoche e sicuramente – conclude Bombaci – avranno molto meno da gioire, rispetto al segretario Rossi, di questo nuovo Pd marcatamente di sinistra…”.