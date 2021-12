“Bonnie e Clyde” rubano il gasolio dai camion in sosta al Pratignone. Arrestati dai Carabinieri

CALENZANO – Come due provetti Bonnie e Clyde rubavano gasolio dai camion in sosta in via del Pratignone, ma sono stati arrestati dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Signa. E’ accaduto nel corso della notte quando una donna di origine albanese, H.R. 41 anni, con precedenti specifici, residente nel cuneese, è stata sorpresa ad […]

CALENZANO – Come due provetti Bonnie e Clyde rubavano gasolio dai camion in sosta in via del Pratignone, ma sono stati arrestati dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Signa. E’ accaduto nel corso della notte quando una donna di origine albanese, H.R. 41 anni, con precedenti specifici, residente nel cuneese, è stata sorpresa ad attendere, a bordo della propria auto, l’arrivo del complice che faceva la spola tra un camion in sosta e la vettura per caricare le taniche riempite con il gasolio appena rubato.

In quel momento il proprietario di un camion, fermo per riposare, si è accorto che qualcuno aveva forzato il tappo del serbatoio del proprio autocarro e con un tubo di gomma stava riempiendo con il gasolio alcune taniche che, di volta in volta, portava presso un’auto poco distante. Senza farsi accorgere il camionista ha allertato il 112 e ha spiegato l’accaduto rimanendo vigile, senza farsi notare, per fornire maggiori dettagli. All’arrivo della pattuglia l’uomo è fuggito per i campi adiacenti facendo perdere le proprie tracce. Le ricerche da parte dei Carabinieri però hanno permesso di trovare il complice intento ad aspettare l’arrivo del suo “socio” per caricare la macchina e scappare. Sono state così recuperate 4 taniche piene di gasolio, appena prelevato dal camion, per un totale di 100 litri circa, restituito restituito al legittimo proprietario. L’auto di proprietà della donna e utilizzata come mezzo di trasporto per compiere il reato è stata sequestrata. La donna è stata trattenuta presso le camere di sicurezza.