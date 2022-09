Bonus 200 euro, Confartigianato Firenze: “Bene l’intervento ma modalità sbagliata “Aiutare tutti: no al chi prima arriva meglio alloggia”…”

FIRENZE – “Finalmente un aiuto anche per gli autonomi e i professionisti, tra i più colpiti dalla pandemia, dalle chiusure e ora dalla crisi energetica, sebbene tardivo e in forma sbagliata. Il click-day o, meglio, il chi prima arriva meglio alloggia, in programma a partire da un orario infelice il prossimo 15 settembre, è una […]

FIRENZE – “Finalmente un aiuto anche per gli autonomi e i professionisti, tra i più colpiti dalla pandemia, dalle chiusure e ora dalla crisi energetica, sebbene tardivo e in forma sbagliata. Il click-day o, meglio, il chi prima arriva meglio alloggia, in programma a partire da un orario infelice il prossimo 15 settembre, è una modalità che ha mostrato nel recente passato evidenti limiti”. A dirlo è Jacopo Ferretti, segretario generale di Confartigianato Firenze, che aggiunge: “Quando si identifica un bisogno e una necessità sociale reale, come in questo caso, si deve garantire a tutti un eguale sostegno. Considerando anche l’entità esigua di un contributo già di per sé una tantum, occorre fare di più, per tutti, se si vuole una reale efficacia”.