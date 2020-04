Bonus 600 euro e disastro privacy: possibile fare una segnalazione all’Inps

PIANA FIORENTINA – Quanto successo nei giorni scorsi, con il sito dell’Inps in tilt per le domande dei bonus da 600 euro e la violazione dei dati personali di molti cittadini, è ancora nei nostri pensieri. Ma lo è soprattutto in chi, come privato cittadino o come consulente del lavoro, ha provato ad addentrarsi in una “jungla” della quale ancora non si vede l’uscita. Tuttavia, è arrivata ufficialità del fatto che l’Inps “informa gli utenti di avere prontamente notificato il data breach al Garante per la protezione dei dati personali e assicura che, fin dal momento in cui si è avuta conoscenza della possibilità che ci sia stata violazione di dati personali, sta assumendo tutte le misure atte a porre rimedio alla situazione di rischio, attenuare i possibili effetti negativi e tutelare i diritti e le libertà delle persone fisiche. In tale ambito è istituita la seguente casella di posta elettronica, [email protected], utilizzabile esclusivamente dai soggetti i cui dati siano stati interessati dalla violazione, per le segnalazioni all’Inps, allegando eventuali evidenze documentali”. “L’Istituto – si legge in una nota – si impegna a verificare tutte le segnalazioni ricevute e ad adottare ogni ulteriore misura tecnica e organizzativa adeguata di protezione dei dati personali che dovesse rendersi necessaria. Si richiama il contenuto dell’avviso del Garante in ordine alla necessità che chiunque sia venuto a conoscenza di dati personali altrui non li utilizzi ed eviti di comunicarli a terzi o diffonderli”.