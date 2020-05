Bonus bici? Anche i sestesi possono richiederlo

SESTO FIORENTINO – Anche i sestesi potranno richiedere il bonus bici. Lo conferma un post dell’amministazione comunale su Facebook rispondendo alle persone che lo hanno contattato per sapere se anche i residenti a Sesto potranno accedere al “bonus mobilità”. “In tantissimi – si legge nel post – ci avete chiesto in questi giorni se anche […]

SESTO FIORENTINO – Anche i sestesi potranno richiedere il bonus bici. Lo conferma un post dell’amministazione comunale su Facebook rispondendo alle persone che lo hanno contattato per sapere se anche i residenti a Sesto potranno accedere al “bonus mobilità”.

“In tantissimi – si legge nel post – ci avete chiesto in questi giorni se anche per i cittadini di Sesto Fiorentino è possibile accedere al ‘bonus mobilità’ che permette di avere un rimborso del 60% (fino a 500 euro) per l’acquisto di bici, monopattini, hoverboard ecc. La risposta è sì, nonostante il nostro comune non superi i 50.000 abitanti (siamo infatti 49.405 al 31 dicembre 2019) i sestesi sono comunque compresi come beneficiari del contributo in quanto abitanti dell’area metropolitana del capoluogo di Regione”.

Il contributo, si legge nel post, è retroattivo, cioè sarà possibile richiederlo anche per acquisti avvenuti a partire dal 4 maggio e fino al 31 dicembre di quest’anno e sarà possibile richiederlo per una sola volta a tutti i maggiorenni residenti. Per richiedere il bonus sarà possibile accedere tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ad una web app che verrà messa online sul portale istituzionale del Ministero dell’ambiente richiedendo il rimborso (presentando la fattura) o generando un buono di acquisto.