Bonus energia, le domande da lunedì 7 novembre

SESTO FIORENTINO – Potranno essere presentate a partire da lunedì 7 a mercoledì 30 novembre le domande per l’erogazione di contributo a sostegno dei rincari dell’energia e del costo della vita riservato alle famiglie con un Isee inferiore ai 14mila euro. Il provvedimento, adottato dalla giunta comunale lo scorso 25 ottobre con lo stanziamento di 400mila euro complessivi, prevede l’erogazione di un contributo fino a 600 euro, con la possibilità di ottenere ulteriori 50 euro per i nuclei familiari con più di quattro persone, secondo la graduatoria che sarà stilata dopo la scadenza del bando.

“In una fase così complessa e difficile anche per tante famiglie sestesi, il nostro Comune vuole dare un segnale di sostegno e vicinanza a quanti pagano maggiormente le conseguenze della crisi economica e dell’aumento del costo della vita, – sottolinea l’assessore al bilancio Massimo Labanca – in attesa degli annunciati provvedimenti da parte del Governo, abbiamo deciso di muoverci con risorse proprie, pur in un momento di sofferenza anche per il nostro bilancio, per dare una prima e importante risposta”. “Mai come adesso – sottolinea l’assessore alle politiche sociali Camilla Sanquerin – dobbiamo mostrarci capaci di reagire come comunità, avendo cura di non lasciare nessuno indietro. Questo provvedimento si rivolge a nuclei familiari economicamente fragili e, pertanto, particolarmente esposti all’aumento dei prezzi dell’energia e dei beni di uso quotidiano”.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma dedicata previa autenticazione con Spid. Non saranno ammesse modalità di presentazione diverse. È previsto un servizio su appuntamento di aiuto alla compilazione promosso da Auser presso la sede di via Pasolini (prenotazioni 0554494075) e dall’Associazione comunale anziani presso il Centro di ascolto di via Imbriani (prenotazioni 0554490999). Sempre su appuntamento sarà possibile rivolgersi anche all’Urp (prenotazioni 0554496235) e all’Ufficio Casa del Comune di Sesto Fiorentino (prenotazioni 0554496325). Tutte le informazioni sono disponibili all’indirizzo https://bit.ly/contributienergia.