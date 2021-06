Bonus idrico integrativo, per presentare la domanda c’è tempo fino al 5 luglio

SIGNA – A partire da oggi, martedì 8 giugno, e fino al 5 luglio alle 13, i residenti nel Comune di Signa possono presentare domanda per l’assegnazione del Bonus idrico integrativo comunale “Una misura a sostegno delle famiglie che assume una rilevanza ancora maggiore data l’emergenza sociale ed economica dovuta alla pandemia, – dice l’assessore alle politiche sociali Chiara Giorgetti – la novità di quest’anno è data però dalla possibilità per i cittadini di recarsi, previo appuntamento, al Caf convenzionato (via Roma, 70 Signa) per un aiuto gratuito nella compilazione della domanda on line: un ulteriore sostegno che l’amministrazione ha deciso di offrire alla cittadinanza”.

Le domande di partecipazione infatti dovranno essere compilate, pena nullità, esclusivamente sul form online predisposto dal Comune di Signa e disponibile fra i servizi on line erogati dall’ente accedendo con credenziali Spid, Cns o Cie. Le condizioni per avere diritto al bonus restano invariate rispetto allo scorso anno – residenza nel Comune di Signa e valore Isee in corso di validità non superiore a 20.000 euro sia per utenti diretti che indiretti.

“Abbiamo inoltre approvato la graduatoria dei beneficiari del contributo per il canone di locazione anno 2020, – commentano il sindaco Giampiero Fossi e l’assessore Giorgetti – l’amministrazione si sta impegnando ancora una volta per dare tutti gli aiuti possibili alle famiglie e ai cittadini che gravano in condizione di maggiore difficoltà. Stiamo lavorando infatti anche per la sistemazione degli alloggi popolari e per la pubblicazione di nuovi bandi che vadano incontro alle necessità dei nostri concittadini”.