Bonus libri scolastici, spese asilo, nascita per lavoratori: accordo Confesercenti-sindacati

FIRENZE – Dal 3 ottobre scorso è possibile presentare le richieste per i nuovi Bandi Welfare 2022 di sostegno al reddito a favore dei dipendenti di aziende iscritte a EBCT (Ente Bilaterale Commercio Turismo), istituiti grazie all’accordo sindacale siglato da Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs della Toscana, con il quale sono stati approvati aiuti economici e supporti operativi a lavoratori ed imprese del commercio e del turismo della regione.

Lo stanziamento di questo “plafond Welfare” sarà utilizzato per l’erogazione di contributi ai lavoratori ed alle loro famiglie, su tre capitoli di spesa: il primo per le spese di acquisto dei libri scolastici, il secondo per le spese relative ad asili nido/scuole materne e d’infanzia/scuole elementari e infine un bonus una-tantum per le nascite/adozioni avvenute nel corso del 2022, ognuno di questi sostegni porterà nelle tasche dei lavoratori un contributo massimo di 200 euro ciascuno; le domande potranno essere presentate presso le sedi degli Sportelli informativi di EBCT, la documentazione necessaria è pubblicata dal 3 ottobre sul sito www.ebct.it.

Le parti sociali hanno poi definito azioni di sensibilizzazione sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nella gestione del rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza territoriale, un servizio fondamentale che deve essere ulteriormente diffuso nel territorio; l’accordo, inoltre, stabilisce i meccanismi di funzionamento di alcune commissioni che potranno risolvere eventuali problemi a lavoratori ed imprese, sia per il rilascio dei pareri di conformità sui piani formativi Individuali degli apprendisti sia per velocizzare la risoluzione bonaria delle eventuali vertenze di lavoro.