Bonus pendolari, più tempo per chiedere il rimborso

FIRENZE – Regione e Trenitalia prolungano il periodo utile per la richiesta del rimborso via e-mail, portandolo al 30 settembre, 2 mesi dalla scadenza dell’abbonamento. Nel mese di luglio 2022 sono 5 le linee fra le 14 individuate nel contratto di servizio che, non avendo raggiunto il valore minimo dell’indice di affidabilità, hanno avuto diritto al bonus abbonati. Oltre alla Siena-Chiusi, la Siena-Empoli-Firenze, la Faentina, le linee più critiche sono la Pisa-La Spezia e la Pontremolese, Come noto il bonus è destinato agli abbonati come indennizzo ritardi e soppressioni dei treni per le linee ferroviarie che sono risultate sotto la soglia di affidabilità dal contratto di servizio tra Regione Toscana e Trenitalia. La richiesta deve essere inviata all’indirizzo bonus.drt@trenitalia.it allegando copia dell’abbonamento e modulo di richiesta compilato.